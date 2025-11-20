Crecen un 0,5% las exportaciones en septiembre y un 2,2% en el acumulado del año

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 2,2 por ciento en los nueve primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 --en España crecieron un 0,5 por ciento-- y alcanzaron los 14.795,9 millones de euros y las importaciones aumentaron un 1,4 por ciento (+5 por ciento en el resto del país) hasta los 12.029,1 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 2.766,7 millones de euros, frente a los 2.605,7 millones del mismo periodo del año anterior.

Se trata del séptimo mejor dato en la evolución del acumulado de las exportaciones hasta septiembre del país donde crecieron un 0,5 por ciento.

El aumento entre enero y septiembre se debe al sector del automóvil, que creció un 25 por ciento hasta los 746,9 millones, y cayeron en el sector de semimanufacturas no químicas (-12,5 por ciento hasta los 261,5 millones) y en la alimentación, bebidas y tabaco, con un -4,5 por ciento más hasta los 273,4 millones.

Por su parte, las importaciones experimentaron el principal aumento en la alimentación, bebidas y tabaco (24,4 por ciento hasta 176,7 millones), mientras que cayeron en el sector semimanufacturas no químicas (-2,6 por ciento hasta 128,9 millones) y en la automoción (-30,2 por ciento hasta 277,6 millones).

Estos datos dejan saldo positivo en los tres sectores: automoción (469,3 millones), semimanufacturas no químicas (132,6 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (96,8 millones).

Además, las exportaciones crecieron un 5,4 por ciento en septiembre, hasta los 1.760,2 millones de euros, en el conjunto del país crecieron de media un 2,6 por ciento, y las importaciones se mantuvieron invariables hasta los 1.378,3 millones de euros, cuando en España subieron un 10,1 por ciento.