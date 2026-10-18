Cristina Indira, ganadora del II Mundial de Micro Abierto de Poesía de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cristina Indira gana el El II Mundial de Micro Abierto de Poesía de Valladolid, una cita que ha reunido a 100 participantes procedentes de diferentes puntos de España y de otros países, quienes han recitado versos de creación propia.

La competición convirtió el sábado a Valladolid en la "capital mundial de la poesía" en un acto que estuvo presentado por la periodista María Ramos en la plaza Zorrilla y que alcanzó su final con la proclamación de la ganadora.

Así, Cristina Indira se proclamó vencedora de esta segunda edición tras disputar la ronda final junto a Iván Pardo (2º clasificado), Sonia Rivero (3ª clasificada), Anyelo Zeña (4º clasificado) y Amanda Sansegundo (5ª clasificada), los otros cuatro poetas finalistas.

Más allá del resultado, la jornada puso de manifiesto el "talento, la calidad y la diversidad" de los participantes, quienes, a través de sus textos, han reivindicado "la capacidad de la poesía de mantener viva la fuerza de la palabra, despertar emociones y conectar personas".

La convocatoria despertó un "notable interés", con cerca de 2.000 inscripciones recibidas durante los últimos meses, de las que llegaron a la fase final del sábado un centenar, según ha destacado la organización en un comunicado recogido por Euroap Press.

El II Mundial de Micro Abierto de Poesía comenzó poco antes de las 10.00 horas, cuando los poetas fueron divididos en cinco grupos de 20 personas, a través de un sorteo previo que estableció el orden de intervención de cada participante.

A continuación, se presentó a los miembros del jurado, César Pérez Gellida, Redry, Defreds, Miguel Gane y Juliet Kent, y a Javier Valenzuela, el notario encargado de dar fe del desarrollo del certamen.

Así, comenzaron los participantes a recitar sus versos en una primera fase que se alargó hasta pasadas las 17.30 horas, un periodo en el que el jurado protagonizó diferentes conversaciones en las que dejó importantes reflexiones sobre la situación actual de la poesía y su papel en la sociedad.

Ha sido entonces cuando, tras la deliberación del jurado, Lucas y Juan González, de Eventival, han subido al escenario para anunciar a los once semifinalistas, quienes continuaron el evento con la lectura de nuevos poemas.

Una vez concluida esta segunda ronda, llegó la entrega al actor Yon González, invitado de honor de esta edición, del Premio Verso Libre de manos del poeta Miguel Gane. "He sentido muchísimo todo el arte que he visto hoy en Valladolid. Qué arte, qué entrega, qué pasión. Espero no faltar nunca porque es digno de estar aquí", señaló el intérprete.

Posteriormente, el escritor César Pérez Gellida, impulsor del certamen, dio a conocer el nombre de los finalistas tras un nuevo veredicto del jurado en el que se seleccionó a los cuatro poetas que posteriormente disputaron la gran final, así como al pase de oro de esta segunda edición, Sonia Rivero, Iván Pardo, Cristina Indira, Anyelo Zeña y Amanda Sansegundo, respectivamente.

Los elegidos regresaorn al escenario para interpretar una tercera y última composición, sometida nuevamente a la valoración del jurado.

Así, a las 20.00 horas, finalmente se proclamó a la ganadora, Cristina Indira, quien recibió el premio de 3.000 euros, representados en un cheque que le fue entregado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El certamen, organizado por la Asociación Cultural Estación del Norte, ha contado con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Aquavall, la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), la Junta de Castilla y León, Meliá Recoletos y la Fundación Caja Rural de Zamora.

JURADO Y PUBLICACIÓN

El jurado ha reunido a reconocidas figuras de la poesía y la literatura como César Pérez Gellida; Defreds, referente de la poesía urbana española, que cuenta con doce libros publicados; Redry, poeta vallisoletano galardonado con el Premio Espasa y una de las voces más leídas de la poesía actual; Miguel Gane, uno de los poetas de mayor éxito en España; y Juliet Kentt, ganadora del I Mundial de Micro Abierto de Poesía.

Las obras premiadas podrán ser divulgadas por la organización durante un periodo de 12 meses de manera no exclusiva, siempre con el objetivo de contribuir a la difusión de la creación literaria contemporánea.

Asimismo, la Universidad Europea Miguel de Cervantes volverá a respaldar el certamen mediante la publicación, por segundo año consecutivo, de un libro que recogerá la obra del ganador junto a las de los finalistas.