Cristina Sánchez Muñoz, nueva directora de la fábrica de Iveco en Valladolid

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cristina Sánchez Muñoz es desde el pasado 1 de octubre la nueva directora de la planta de Iveco en Valladolid, según ha informado este martes la empresa que ha destacado que este nombramiento "refuerza el posicionamiento estratégico" de la marca en España y refleja la apuesta de la firma "por el talento con visión tecnológica, la eficiencia industrial y el liderazgo femenino en el sector".

La empresa ha explicado que Cristina Sánchez Muñoz liderará la gestión integral de la planta de Valladolid "con el foco en reforzar la eficiencia operativa, la calidad de los procesos, la sostenibilidad de la producción y la incorporación de nuevas tecnologías que sitúen a la fábrica como referente de innovación en Europa".

A esto ha añadido que el nuevo liderazgo de Cristina Sánchez Muñoz pone de manifiesto el compromiso de Iveco con la diversidad y el talento femenino en puestos de alta dirección, según consta en un comunicado de la empresa recogido por Europa Press.

"Es un honor asumir la dirección de la planta de Valladolid en un momento clave para el sector y para Iveco", ha asegurado la nueva directora de la factoría vallisoletana que ha explicado que su compromiso es "seguir impulsando la excelencia de las operaciones" y fortalecer la competitividad de la fábrica para consolidarla "como un referente estratégico en el Grupo" y "contribuir desde la producción a un transporte del futuro más sostenible."

Iveco ha destacado que Sánchez Muñoz cuenta con una "amplia trayectoria" de más de dos décadas en el sector industrial y, en concreto, de la automoción, donde ha desempeñado cargos de responsabilidad en grandes compañías.

Sánchez Muñoz inició su carrera en Grupo Antolín, donde ocupó "diferentes posiciones de liderazgo" durante más de 17 años, entre ellas la dirección de Operaciones Industriales, la estrategia de Advanced Manufacturing 4.0 y la gestión de Relaciones Institucionales y de marca.

Posteriormente, fue senior manager en Grant Thornton España donde lideró proyectos de transformación digital, operaciones y movilidad para clientes del sector.

Más tarde, asumió la posición de Global Head of Lean & Industrial Technology en Teka Group y diseñó e implantó estrategias de excelencia operativa y digitalización en nueve plantas de siete países.

A lo largo de su trayectoria, Cristina Sánchez Muñoz ha trabajado en la integración tecnológica, la automatización de procesos, la gestión de operaciones globales, la mejora continua y la eficiencia energética, además de haber ocupado cargos de representación sectorial en Sernauto, donde presidió la Comisión de Estrategia y Lobby del sector de componentes.