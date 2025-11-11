El Cross de Soria reunirá este domingo a 5.000 personas en Valonsadero . - SUB. GOBIERNO EN SORIA

SORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 5.000 personas acudirán este domingo 16 de noviembre al monte de Valonsadero, con motivo de la disputa de una nueva edición, la 31, del Campo a Través Internacional de Soria. Esa cantidad de personas tan elevada ha motivado la reunión de este martes de la Junta Local de Seguridad.

La reunión ha contado con la Subdelegación del Gobierno en Soria, representada por Asunción Machín, subdelegada del Gobierno accidental; con los concejales Lourdes Andrés y Manu Salvador por parte del Ayuntamiento de Soria; y con responsables de Policía Local, bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil de la Junta de Castilla y León y de la organización del evento.

El encuentro ha fijado la coordinación entre administraciones para garantizar la seguridad en los accesos y en el recinto de carrera, así como el orden en los desplazamientos y el control del tráfico durante toda la jornada. Los cuerpos policiales han planificado refuerzos en las horas de mayor afluencia y un sistema de comunicación permanente con la dirección de carrera y con el personal de emergencias.

La organización cuenta con el apoyo de seguridad privada. El dispositivo contemplará zonas de estacionamiento señalizadas, puntos de información y accesos reservados para servicios esenciales.

Se prevé una afluencia de entre 5.000 y 6.000 personas en Valonsadero, con unos 400 vehículos. Además, el sábado, 15 de noviembre, tendrá lugar un entrenamiento para mujeres en la plaza de las Mujeres, de 17.00 a 20.00 horas, con una previsión de unas 150 participantes.

CARÁCTER INTERNACIONAL

La organización ha subrayado el carácter internacional de la prueba y su categoría Gold dentro del World Athletics Cross Country Tour de la Federación Internacional de Atletismo, con un recorrido natural y con tres circuitos de 1.000, 1.500 y 2.000 metros. También ha trasladado la previsión de una presencia elevada de atletas de todas las edades y de un público fiel a una cita que figura entre los eventos deportivos más relevantes del calendario de cross nacional e internacional.

La Junta Local ha acordado un protocolo de actuación ante incidencias y un esquema de comunicación para emergencias que involucrará a todos los servicios presentes en el monte. El plan incluye vigilancia en las zonas de mayor concentración de público, control de accesos al trazado, atención a menores y personas mayores y refuerzo de señalización sobre cruces y pasos de espectadores.

Las administraciones recomiendan acudir con antelación, compartir vehículo cuando sea posible y respetar las indicaciones del personal de la organización y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se recuerda la prohibición de invadir el circuito, la obligación de mantener libres los pasos de emergencia y la conveniencia de llevar ropa y calzado adecuados al entorno natural de Valonsadero.

La organización habilitará puntos de información y zonas de avituallamiento para garantizar una experiencia segura y ordenada. En el plano deportivo, la prueba volverá a contar con atletas internacionales, figuras del atletismo nacional y destacadas referencias locales, con un programa que reparte las carreras por categorías a lo largo de la mañana.

El carácter natural del recorrido y el nivel de los participantes sitúan a Soria ante una nueva jornada de alto impacto deportivo y social.