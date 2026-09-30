Cruz Roja ayudó a 19.000 mayores en CyL en 2025 para prevenir la soledad y combatir la brecha digital

Cuidados a personas mayores. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha acompañado a 18.969 personas mayores y cuidadoras en Castilla y León -y a más de 231.000 en el conjunto de España- a lo largo del año 2025 mediante proyectos orientados a prevenir la vulneración de derechos, la soledad no deseada, el aislamiento social, el maltrato, la brecha digital y el edadismo estructural.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este 1 de octubre, la organización humanitaria ha hecho un llamamiento "a reforzar el compromiso social e institucional con este colectivo y a garantizar el desarrollo de sus proyectos de vida en igualdad de condiciones".

Las actuaciones de la entidad en Castilla y León cuentan con el respaldo de la Junta a través de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales, además del apoyo de otras administraciones territoriales, entidades y empresas, detalla a través de un comunicado.

Este año, la organización ha situado el foco prioritario en cinco ámbitos de actuación: la dignidad, la autonomía para tomar decisiones sobre el propio futuro, la igualdad sin discriminación por edad, la participación activa en la sociedad y la independencia con los apoyos necesarios.

La referente del área de Personas Mayores en Cruz Roja Española, Irene Cobo Junquera, ha señalado que las personas mayores son titulares de derechos "durante toda su vida" y que la garantía de los mismos "no debería depender de la edad".

Esta conmemoración coincide con el inicio del proceso en Naciones Unidas para elaborar una futura Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, un instrumento vinculante en el que Cruz Roja participa activamente aportando la experiencia de las personas con las que trabaja, además de formar parte de las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental a finales de octubre.