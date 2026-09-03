Cruz Roja despliega un dispositivo sanitario especial con 15 voluntarios diarios para las Fiestas de San Lorenzo - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid ha puesto en marcha un dispositivo sanitario especial con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, que comenzará este viernes 4 y se prolongará hasta el domingo 13 de septiembre. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la cobertura de actos de riesgo previsible en los distintos eventos que se desarrollarán a lo largo de las jornadas festivas.

La entidad ha establecido su presencia en diversos puntos estratégicos de la capital vallisoletana caracterizados por una elevada afluencia de público. Entre las localizaciones previstas se encuentran la Plaza Mayor durante el pregón y los conciertos, el paraje del Caño Hondo junto al estadio José Zorrilla para los fuegos artificiales, el Real de la Feria, la Acera de Recoletos durante la celebración del Récord Guinness y el recorrido de la Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo.

El operativo se ha articulado en colaboración con el plan diseñado por el Ayuntamiento de Valladolid a través del área de Seguridad y Movilidad. Para cubrir un total de 36 servicios preventivos, la organización movilizará diariamente a una quincena de personas voluntarias y contará con un despliegue de cinco vehículos, de los cuales tres corresponden a ambulancias de soporte vital básico y dos a unidades de apoyo logístico.

De forma paralela a la actividad en la capital, la institución ha programado varios servicios preventivos en diversos municipios de la provincia que celebran sus fiestas patronales durante las mismas fechas. Las localidades beneficiarias de este dispositivo provincial son Medina del Campo, Portillo, Arrabal de Portillo, Tordesillas y San Miguel del Arroyo.

Estas acciones preventivas se han articulado gracias al compromiso del personal voluntario de las Asambleas Comarcales, en coordinación con los planes de seguridad y vialidad fijados por los respectivos consistorios municipales. Con el fin de asegurar una respuesta sanitaria eficaz e inmediata, la organización ha dispuesto el soporte de su red sanitaria territorial y de la infraestructura del Centro de Operaciones Autonómico (COA).