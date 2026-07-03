Cruz Roja impulsa la innovación para mejorar el acceso al empleo en CyL en una jornada técnica en Valladolid. - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Castilla y León ha celebrado hoy en Valladolid una jornada centrada en la innovación aplicada al empleo para responder a la profunda transformación tecnológica, social y económica que atraviesa el mercado laboral.

Desde el Plan de Empleo de la organización se ha trabajado activamente para incorporar la innovación como un eje transversal en todas sus actuaciones. De este modo, se ha buscado mejorar la empleabilidad, especialmente entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad, adaptando metodologías y facilitando el acceso a recursos determinantes como las competencias digitales.

La entidad ha apostado por promover el conocimiento y el uso responsable de la inteligencia artificial para evitar nuevas brechas y garantizar que nadie quede atrás, dado que esta tecnología ya forma parte de los procesos de selección y orientación. Durante el encuentro, planteado como un espacio práctico y dinámico, las personas participantes han podido conocer, experimentar y testear diferentes herramientas innovadoras orientadas a mejorar su empleabilidad a través de diversos espacios de trabajo.

Entre los contenidos destacados de la jornada, se ha presentado el Servicio Multicanal de Empleo, que incluye la herramienta 'El currículum en tres pasos' para estructurar el perfil profesional de forma clara y eficaz. Asimismo, se han expuesto recursos como 'Conoce el mundo de', orientado a descubrir profesiones mediante contenidos interactivos de la mano de empresas colaboradoras, y los 'Tips de Orientación', que ofrecen consejos prácticos y gamificados sobre la búsqueda de empleo, el mercado laboral y el emprendimiento.

El evento ha incluido un simulador de entrevistas basado en inteligencia artificial y diseñado para ayudar a personas con mayores dificultades a prepararse para los procesos de selección en formatos oral y escrito. Esta herramienta digital ha permitido generar ensayos realistas sin presión adaptados al currículum del usuario, ofreciendo evaluaciones detalladas, opciones en distintos idiomas y consejos de expertos en recursos humanos. De forma complementaria, los asistentes han explorado soluciones innovadoras basadas en entornos inmersivos con gafas de realidad virtual.

Por último, la organización ha hecho balance de sus datos de gestión correspondientes al año 2025, un ejercicio en el que se ha atendido a más de 9.700 personas y se han ofrecido 63.689 respuestas de información, orientación, activación, acompañamiento y seguimiento.

En este marco, los programas de inserción laboral de carácter integral han alcanzado a 4.900 personas, con una participación femenina de más de 2.900 mujeres, logrando que 2.508 personas accedieran a un empleo gracias a la colaboración de 1.567 empresas.