Cruz Roja y la Junta realizan 3.436 test en cribados mediante unidades móviles

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja y la Junta de Castilla y León, con la financiación de la Unión Europea, están llevando a cabo en la Comunidad test masivos o cribados a la población general a través de las unidades móviles de test COVID-19.

Estos equipos están formados por voluntariado y personal técnico que se desplazan a los centros donde realizan las pruebas en coordinación con las autoridades sanitarias competentes en Castilla y León.

Cruz Roja, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que, en su mandato como auxiliar de los poderes públicos en temas sociosanitarios durante la pandemia provocada por el coronavirus, está llevando a cabo esta actividad en diferentes localidades de Castilla y León.

Por este motivo que, ante la situación derivada de los brotes de contagios de la COVID-19 a nivel comunitario en diferentes puntos Castilla y León, Cruz Roja continúa desarrollando, tal y como ha llevado a término durante todo el estado de alarma y del confinamiento, acciones de sensibilización, prevención y promoción de la salud en el ámbito comunitario.

De esta forma, Cruz Roja interviene directamente sobre la concepción integral de la Salud de la OMS, que se basa en la importancia de la incidencia y el control de los determinantes de la salud y trabaja en la formación continuada y concienciación de la población en general de cualquier tipo de enfermedad, en particular de aquellas infecciosas y de transmisión comunitaria.

Con el objetivo de garantizar el control de la cadena de transmisión, actualmente es preciso realizar estos test con aquellos grupos de población --en función de las franjas de edad o que no llevan a cabo servicios no esenciales-- que aún no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna.

Las unidades móviles de test COVID-19 están desplegadas en el territorio gracias a la acción del voluntariado de Cruz Roja Española, mediante el acuerdo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con la financiación de la Unión Europea.

Por tanto, para realizar esta actividad, Cruz Roja colabora activamente bajo la iniciativa de la Unión Europea y el auspicio de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) en la realización de pruebas PCR y los cribajes en todo el territorio europeo, y más concretamente en España en coordinación con el Ministerio de Salud y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

#LAREMONTADA

Cruz Roja ha apuntado que la población joven ha demostrado su compromiso durante este último año y, a la espera de recibir la vacunación, por este motivo la campaña de sensibilización para realizar los test de COVID-19 va dirigida especialmente a personas jóvenes y de mediana edad.

Así, las acciones de sensibilización para la realización de los test, que se realizarán en redes sociales y en los centros de cribado, llevarán la etiqueta #LaRemontada y van dirigidos a jóvenes de entre 16-25 años y a la población de hasta los 45 años de ámbito nacional y, en especial de las tres comunidades autónomas donde se realiza la actividad, concretamente Castilla y León, Cataluña y Comunidad de Madrid.