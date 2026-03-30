Cruz Roja de Valladolid pone en marcha un dispositivo preventivo durante Semana Santa . - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid, durante la celebración de Semana Santa, mantendrá un dispositivo especial que comenzó este domingo con la Procesión de las Palmas (Domingo de Ramos) y que finalizará el domingo 5 de abril.

En colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento y el Área de Seguridad y Movilidad, la institución acudirá a distintas procesiones de la ciudad para garantizar la cobertura socio-sanitaria. Cruz Roja estará presente en la Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura (Martes Santo), Procesión del Miércoles Santo, Procesión del Jueves Santo, El Sermón de las Siete Palabras y la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor (Viernes Santo) y en la Procesión del Encuentro que tendrá lugar en la Plaza Mayor el domingo de Resurrección.

Por su parte, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Medina de Rioseco llevará a cabo un dispositivo preventivo, en colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento, que prestará cobertura el jueves santo durante la Procesión del Mandato y la Pasión, y el viernes santo, en la Procesión de la Soledad.

En Medina del Campo, Cruz Roja pondrá en marcha otro dispositivo en colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento, donde prestará esta cobertura durante la Procesión de la Caridad y la Procesión de la Vera Cruz (Jueves Santo), la Procesión del Encuentro y la Procesión General del Silencio (Viernes Santo), y la Procesión de Resurrección (Domingo de Resurrección).

Para realizar los catorce servicios preventivos de Valladolid y provincia, Cruz Roja movilizará en torno a una treintena de personas voluntarias del área de socorros y cuatro ambulancias de soporte vital básico.