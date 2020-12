Cs acusa a socialistas de arrogarse el rol de "fiscales, jueces y verdugo" en la comisión de las eólicas

El parlamentario de Cs, durante su comparecencia en la que ha criticado la actitud de los socialistas en la comisión de investigación. - CS.

Su portavoz, Francisco Javier Panizo, prefiere no adelantar conclusiones de las comparecencias debido al denso trabajo aún pendiente

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Ciudadanos en las Cortes ha criticado la línea de trabajo mantenida por el PSCyL en el seno de la comisión de investigación de las eólicas en su intento de convertir dicho órgano en un "circo mediático" y de hacer un juicio paralelo a las distintas personas que han comparecido hasta ahora.

En su comparecencia para realizar balance de lo realizado hasta ahora por parte de dicha comisión investigadora, el procurador de Cs y portavoz de dicho grupo en la misma, Francisco Javier Panizo, ha confrontado la necesaria división de poderes que preconiza la formación naranja con el trabajo desplegado por los socialistas, de quienes ha asegurado que "se arrogan todos los roles del ámbito judicial y pretenden ser fiscales, jueces, jurado y verdugo".

Y es que Panizo, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que el trabajo desarrollado por la comisión, donde se trata de "arrojar luz sobre supuestas tramas entre empresarios y altos y exaltos cargos de la Junta y depurar responsabilidades exclusivamente políticas", debería seguir un camino muy distinto respecto de la investigación de los hechos ya abierta en el ámbito penal.

Sin embargo, el portavoz de la formación naranja ha insistido en que desde el PSCyL, sin llegar a mencionar a su homólogo socialista en dicha comisión, José Francisco Martín, no se respeta esa división de poderes y se está sometiendo a juicio casi sumarísimo a los comparecientes, "a los que se ha tratado con menosprecio y humillación, y ello a pesar de que muchos de ellos ni siquiera están condenados".

"El PSOE viene ya con las conclusiones escritas de casa con el único propósito de reventar la comisión y de convertirla en un circo mediático. ¡Tremendo desprecio el ocasionado a las Cortes, la casa de todos los ciudadanos de la Comunidad!", ha recriminado Panizo, en clara alusión al comportamiento de José Francisco Martín, aunque, a su juicio, "nada diferente al que acostumbran a practicar sus compañeros en el ámbito nacional, pues han convertido la política en un mercadeo con aquellos que estarían felices de acabar con la igualdad entre los españoles".

El procurador por León, que ha preferido no adelantar conclusiones ya que aún queda un largo trabajo por delante, toda vez que hay sesenta comparecencias fijadas, ha enumerado algunas de las 15 testificales (además de las dos que no se pudieron celebrar por incapacidad del testigo y porque no se pudo localizar) que han tenido lugar desde el inicio de esta primera tanda, que arrancó con la presencia del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 30 de julio.

"PROCEDIMIENTOS OSCUROS E INEFICACES"

En estos cinco meses, han pasado por la sala Campos de Castilla del Parlamento autonómico políticos, como María Jesús Ruiz o Pilar del Olmo; encausados, como Rafael Delgado Núñez o los hermanos Esgueva, o técnicos como el Inspector de la Hacienda del Estado que comenzó las pesquisas; así como se ha gestionado una gran cantidad de datos, información y "se han detectado contradicciones que empujan a seguir avanzando con la investigación, pues se ha visto que hay procedimientos oscuros que se han demostrado ineficaces".

El parlamentario autonómico ha explicado que el objetivo de su Grupo Parlamentario no es otro que despejar dudas sobre esta trama para evitar que actos de esta índole salpiquen el nombre del Gobierno de Castilla y León, al tiempo que ha recordado que esta comisión "nació gracias al compromiso de Ciudadanos por la continuidad y desarrollo de la misma", y ello partiendo del convencimiento de que los ciudadanos merecen y necesitan saber qué pasó en esa supuesta trama.

La comisión sobre la adjudicación e implantación de los parques eólicos de la Comunidad, sobre los terrenos del Parque Empresarial de Portillo, el edificio de la llamada 'Perla Negra' y de las oficinas en el extranjero de ADE Internacional Excal, es fruto del acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular.