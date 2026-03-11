Cs advierte de que el conformismo y la abstención "son los mayores enemigos del futuro de los jóvenes en CyL"

Mitzin Mariana Trápaga atiende a los medios. - CS

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha advertido este miércoles de que "el conformismo y la abstención son los mayores enemigos del futuro de los jóvenes de Castilla y León".

Durante una atención a medios en la carpa instalada por la formación en la Plaza de la Universidad de Valladolid, Trápaga ha explicado que durante la mañana han escuchado a estudiantes y jóvenes universitarios para conocer sus preocupaciones. "Muchos quieren construir su proyecto de vida aquí, pero demasiadas veces sienten que su futuro pasa por marcharse", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

La candidata ha recordado que Castilla y León alcanzó en 2025 el récord de envejecimiento demográfico, una situación que atribuye a "décadas de conformismo por parte de PP y PSOE". Además, ha criticado que Vox solo ofrezca "división" y engañe a la juventud "sin aportar soluciones ni empleo de calidad".

Trápaga también ha advertido de un "problema estructural" en el mercado laboral. Así, se ha referido a un estudio de Adecco publicado en enero de 2026, que indicaba que Castilla y León necesitará 232.000 trabajadores en la próxima década, mientras que 301.600 personas saldrán del mercado laboral frente a solo 68.000 jóvenes que se incorporarán.

Para revertir esta tendencia, Ciudadanos propondrá reforzar la conexión entre universidad, empresa y talento, con medidas como una FP más innovadora ligada a las necesidades del territorio, el Programa de Becas Delibes para prácticas universitarias en el mundo rural, incentivos para el relevo generacional en el campo, escuelas infantiles rurales con plazas garantizadas, cuota cero para autónomos que sean padres o madres de menores de un año y préstamos para la primera vivienda.

"Castilla y León tiene talento y oportunidades. Lo que falta es un proyecto que conecte todo eso y mire al futuro", ha concluido Trápaga, recordando que "solo hacen falta 18.000 votos valientes para que Ciudadanos tenga representación y pueda cambiar las cosas".