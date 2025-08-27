CSIC activa un servicio para dar apoyo científico-técnico en las zonas afectadas por los incendios forestales.

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha activado el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) para prestar asesoramiento científico-técnico experto frente las consecuencias de la oleada de incendios forestales que están afectando a diversas comunidades autónomas durante las últimas semanas.

El GADE ya ha comenzado a trabajar en la recuperación del Bien de Interés Cultural (BIC) de Las Médulas tras el incendio iniciado en la localidad de Yeres (León) que ha afectado a este paraje. Además de Las Médulas, el GADE pone a disposición las capacidades del CSIC al resto de zonas afectadas por el fuego.

La actuación del GADE que ya se está desarrollando, en respuesta a una solicitud planteada por la Fundación Las Médulas, orientará sus primeros trabajos a valorar el daño producido en este espacio natural, declarado Patrimonio de la Humanidad. También se prestará apoyo en el análisis de los posibles riesgos derivados del incendio.

Los grupos científico-técnicos que integran el GADE que asesora en Las Médulas están relacionados con la evaluación de severidad del fuego, la inestabilidad del terreno, los efectos sobre el patrimonio geológico, la afección a la biodiversidad y los riesgos sociales.

Todos los grupos cuentan con el apoyo transversal del Grupo de Drones para la cartografía de la zona, la búsqueda de daños patrimoniales y en infraestructuras y la identificación de puntos calientes, entre otras acciones.

El GADE depende de la coordinadora de emergencias del CSIC, Inés Galindo, y está liderado por Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales del CSIC.

ASESORAMIENTO PUNTUAL DURANTE EL INCENDIO

El 11 de agosto de 2025 se declaró un incendio en la localidad de Yeres (León) que durante los días 12 y 13 de agosto afectó al paraje de Las Médulas. Durante la emergencia, el Coordinador de Riesgos Forestales del CSIC, Javier Madrigal, y Mercedes Guijarro, del Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA), así como Esther Hontañón, del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, han ofrecido su asesoramiento puntual a la Fundación. Este apoyo se dio en el marco del proyecto INTERREG SENFORFIRE, del que forma parte la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Las Médulas.

Esta es la cuarta ocasión que el CSIC activa el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias desde que en abril de 2024 la principal institución científica pública española aprobara el protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias, una herramienta que sistematiza y agiliza la intervención y el apoyo que ofrece el CSIC como asesor experto científico-técnico a los gestores de las emergencias.