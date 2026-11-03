CSIF afea a la Junta por tener el operativo al 50% mientras CyL encabeza la superficie afectada por incendios

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha afeado a la Junta por mantener la época de peligro medio de incendios forestales hasta el 9 de noviembre con un 50 por ciento menos de cuadrillas operativas, mientras la comunidad autónoma vuelve a encabezar la superficie afectada por el fuego en España, con 60.296 hectáreas quemadas en lo que va de año.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha lamentado que, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Comunidad haya registrado 10 de los 47 grandes incendios del país.

Asimismo, ha recordado que los Fuegos de Burgohondo (Ávila) y de la Comunidad de Madrid motivaron la primera declaración de emergencia de interés nacional por incendios forestales en España.

Desde CSIF han avisado de que el riesgo continúa presente debido a las "inusuales temperaturas que favorecen la aparición y propagación de los fuegos". Sin embargo, la organización sindical ha denunciado que la Administración autonómica afronta esta situación "con una disponibilidad muy limitada de medios" al "desmontar el operativo nada más finalizar el verano".

En este sentido, la representación sindical ha tildado de "irresponsable" que el Gobierno autonómico siga "sin corregir las deficiencias estructurales del operativo de extinción de incendios forestales", pese a las "reiteradas advertencias" de los trabajadores.

Además, ha considerado llamativo que el Plan Anual para 2026 contemple "una reducción de la superficie prevista para actuaciones preventivas con cuadrillas, a pesar de contar con un incremento presupuestario de cuatro millones de euros".

Por otro lado, la central sindical ha señalado la situación de la base contra incendios de Oterico (León), que, en sus palabras, "acumuló retrasos y un sobrecoste superior a los 400.000 euros, iniciando la campaña con graves deficiencias de equipamiento".

A esto se suma, según el sindicato, el "incumplimiento" de las leyes básicas estatales de bomberos forestales y agentes medioambientales de 2024, así como la "oposición" de la Junta a la tramitación de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales.

Por todo ello, CSIF ha exigido la puesta en marcha de un dispositivo "público, profesional y permanente durante todo el año, provisto de plantillas suficientes, una prevención eficaz, condiciones laborales dignas y la regulación negociada de las guardias".