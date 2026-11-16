CSIF alerta de deficiencias en la prevención del brote de sarna en el Zambrana, que afecta a una decena de personas

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado deficiencias en las medidas de prevención y control del brote de sarna (escabiosis) que afecta al Área de Socialización del Centro de Menores Zambrana de Valladolid, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

Según ha informado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, los primeros casos aparecieron en julio y el brote ya ha afectado a un total de diez personas, entre trabajadores y usuarios, alguno de los cuales ha sufrido reinfección mientras la plantilla "teme" que puedan producirse nuevos contagios.

CSIF ha lamentado las "deficientes" condiciones de trabajo del personal laboral de la Administración autonómica en esta área, que desarrolla su actividad diaria en contacto directo con los menores y en las instalaciones donde residen, y ha advertido de que la respuesta del centro ha sido "tardía e insuficiente al no aplicarse las medidas del protocolo con la rapidez, claridad y eficacia necesarias".

Entre las actuaciones adoptadas figuran la entrega de guantes, la utilización de productos desinfectantes de uso doméstico, el lavado de determinados textiles a 65 grados y el cierre de algunas zonas comunes.

No obstante, los trabajadores han trasladado a la organización sindical que "no se están tratando elementos de uso compartido, sillas de despacho y halles", hasta el punto de que algunos profesionales han optado por cubrir sillas con plásticos por iniciativa propia "ante la falta de indicaciones específicas".

"Es inadmisible que sean los propios trabajadores quienes tengan que improvisar medidas de protección frente a una enfermedad contagiosa", ha insistido CSIF, que ha recordado que fuentes sanitarias consultadas advierten de la posibilidad de contagio "al compartir ropa, sábanas o toallas utilizadas recientemente por alguien con sarna y de su fácil transmisión en el entorno familiar y en espacios cerrados".

Tras recordar que la Junta tiene la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de sus empleados, delegados de CSIF mantuvieron una reunión con la dirección del centro en la que advirtieron de que pondrán en marcha "cualquier actuación necesaria para proteger a la plantilla".

En ese encuentro, la organización sindical exigió una actuación "urgente" que incluyera "la revisión del protocolo frente a la sarna, la intervención efectiva del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, instrucciones claras y por escrito para toda la plantilla, el seguimiento de los casos y contactos y la aplicación de medidas adecuadas de limpieza y tratamiento de los espacios y textiles compartidos".

Por último, CSIF se ha quejado de que esperar "cuatro meses" para actuar ha convertido "un caso aislado potencialmente controlable en un brote preocupante que genera temor entre los profesionales a transmitir la enfermedad en sus hogares".