CSIF avisa de la alta temporalidad y de que sin empleados públicos suficientes "no habrá posibilidad de quedarse en CyL"

Lama (i), Castro y Guiu en el encuentro autonómico de delegados del CSIF celebrado en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha denunciado la alta tasa de temporalidad de los empleados públicos y ha advertido que, sin empleos públicos suficientes "no habrá posibilidad de vivir ni de quedarse en Castilla y León.

El presidente del sector nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, el de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, y el de CSIF Soria, Enrique Guiu, han participado este martes en Soria en el encuentro autonómico de delegados.

Durante la jornada, el sindicato ha trasladado la propuesta al Gobierno sobre el desbloqueo de las jubilaciones parciales para los empleados públicos mediante un Real Decreto Ley, paralizadas desde el acuerdo con UGT y CCOO. Asimismo, se ha abordado el cierre de la campaña sindical de las elecciones de Sanidad y Administración General de la Junta en Soria.

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha lanzado desde Soria un mensaje directo a las formaciones políticas y a los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas.

"Los partidos nos abruman con supuestas promesas de mejoras en los servicios públicos estos días de campaña, pero no concretan cómo lo van a hacer ni aparece en los programas electorales", ha lamentado.

"Estamos atónitos ante los ofrecimientos de calidad y estabilidad en el empleo público, pero ninguno concreta cómo van a terminar con la precariedad y temporalidad sistémica", ha añadido Castro que ha advertido de que alcanza una media del 27 por ciento en las plantillas, que se eleva por encima del 50 en el caso de algunas áreas, como pueden ser los centros residenciales y asistenciales de Servicios Sociales.

"Tampoco dicen cómo y cuándo van a acabar con las 6.300 vacantes de funcionarios que hay en Castilla y León, por las que vamos a presentar una demanda judicial", ha señalado.

Asimismo, ha pedido explicaciones sobre cómo van a reforzar las "insuficientes" plantillas orgánicas de las gerencias provinciales de Salud, "que están menoscabando la calidad de los servicios públicos básicos y minando la confianza de los ciudadanos". "Los servicios públicos no funcionan por decreto; funcionan gracias a los profesionales. Y esos profesionales necesitan estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas competitivas con las comunidades del entorno", ha subrayado Castro.

El presidente del sindicato ha insistido en que el nuevo Parlamento autonómico tiene margen real para actuar si existe voluntad política. "Negociar un nuevo convenio colectivo para el personal laboral, desarrollar leyes como la de agentes medioambientales o la de enfermería escolar, reforzar las plantillas de las gerencias provinciales de Salud o impulsar una reforma profunda de la Ley de Función Pública", ha instado Castro.

JUBILACIÓN PARCIAL

Por su parte el secretario nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha destacado la propuesta que se va a enviar al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para recuperar, a través de la aprobación extraordinaria y urgente por un Real Decreto Ley, las jubilaciones parciales para todos los empleados públicos.

"Dichas jubilaciones parciales, que se han venido disfrutando con normalidad desde hace años por el personal laboral están completamente paralizadas por culpa del acuerdo entre el Gobierno con CCOO y UGT para la aprobación del RDL 11/2024", ha denunciado Lama.

Con esta propuesta, ha señalado que CSIF pretende el "desbloqueo inmediato de dichas jubilaciones así como la ampliación de este derecho al personal estatutario y funcionario de todas las administraciones públicas".

Los 200 delegados de toda la Comunidad reunidos en Soria han reivindicado el papel de CSIF como sindicato profesional, independiente y mayoritario de la función pública, subrayando su crecimiento sostenido y su presencia activa en todas las provincias de Castilla y León.