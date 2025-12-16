CSIF celebra una concentración de policías locales de Valladolid para que el Ayuntamiento atienda sus reclamaciones

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado mañana miércoles, 17 de diciembre, una concentración de policías municipales en Valladolid, de 12.30 a 13.30 horas frente a la Jefatura de la Policía Municipal para valorar el trabajo de sus agentes y reclamar al Ayuntamiento "una atención real y efectiva a las demandas laborales que los agentes vienen planteando desde hace años y que, en muchos casos, están amparadas por la normativa vigente".

El sindicato independiente denuncia, a través de un comunicado, que los agentes locales "soportan una carga de trabajo creciente, con una organización deficiente de los efectivos, lo que se traduce en la supresión de descansos que no responde a circunstancias extraordinarias, sino a la falta de una adecuada reestructuración y dimensionamiento del cuerpo".

CSIF reclama la aplicación de descansos "acordes al servicio que se presta, en igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales, con independencia de la administración de la que dependan, así como el reconocimiento y la compensación de las peculiaridades de cada puesto, tal y como establece la ley".

Además subraya la necesidad de valorar "la disponibilidad permanente y el compromiso" de los agentes, que "arriesgan" su integridad cuando el servicio lo exige, "mientras se encuentran con una negativa sistemática del Ayuntamiento a atender sus reivindicaciones laborales".

El sindicato insiste en que estas mejoras resultan "imprescindibles" para garantizar una "mejor prestación" del servicio público, "al reducir el estrés físico y psicológico y favorecer el descanso efectivo, la salud y la conciliación familiar de los policías municipales".

"CSIF considera especialmente llamativo que se destinen esfuerzos a actos conmemorativos y celebraciones institucionales, como el 200 aniversario del cuerpo, mientras se da la espalda a las necesidades reales de los profesionales que sostienen día a día el servicio y sin los cuales no habría nada que celebrar", han añadido por lo que exige al Ayuntamiento "que abandone la inacción y se siente a negociar soluciones reales".