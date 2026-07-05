CSIF denuncia una agresión a varios funcionarios en la cárcel de Topas (Salamanca)

SALAMANCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha denunciado una agresión sufrida por parte de un interno a varios trabajadores del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) durante la apertura de celdas en el módulo 7 en la tarde del sábado 4 de julio.

Según la información recabada y difundida por CSIF en un comunicado recogido por Europa Press, un interno se enfrentó a las funcionarias destinadas en el módulo, ignoró sus indicaciones e las insultó reiteradamente.

Ante la situación generada, fue necesaria su reducción, durante la cual el interno agredió a un funcionario y le causó una conmoción cerebral de carácter leve. Además, varias funcionarias también resultaron lesionadas durante la intervención.

CSIF ha expresado su apoyo a los trabajadores afectados y ha advertido de la "grave situación de inseguridad" que soporta la plantilla del Centro Penitenciario de Topas, por lo que ha señalado que este nuevo incidente "no puede analizarse como un hecho aislado".

Topas supera actualmente los 1.200 internos y algunos de sus módulos más conflictivos se encuentran al límite de su capacidad, con más de 110 internos, ha detallado el sindicato, para avisar de que "la sobreocupación, unida a la insuficiencia de personal, incrementa los riesgos y dificulta enormemente el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de seguridad".

Por ello, CSIF exige a la Administración penitenciaria medidas "inmediatas" para reforzar las plantillas y garantizar la protección de los trabajadores. "No es admisible que las agresiones formen parte de la realidad cotidiana de quienes prestan servicio en los centros penitenciarios", ha defendido, para reclamar que se culmine de una vez el reconocimiento legal de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad.