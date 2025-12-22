CSIF dice que el Ayuntamiento de Valladolid "solo ofrece parches y no soluciones" a las demandas de la Policía Local

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha señalado que el acuerdo "publicitado" por el Ayuntamiento de Valladolid, sobre "ciertas compensaciones dadas a los policías locales tras la protesta convocada por el sindicato independiente el pasado día 17 de diciembre, "son parches y no suponen avances en las condiciones laborales" que reclama la plantilla de la Policía Municipal.

"Los agentes están hartos y exigen al Ayuntamiento que se siente a negociar para mejorar las actuales del servicio", ha subrayado CSIF, para incidir en que las medidas de dar un día de descanso y pagar las horas extras realizadas en la contrarreloj de la Vuelta Ciclista, o dos días más y ocho horas de libre disposición en el año 2025, de las que ha informado el Ayuntamiento después de celebrarse la Mesa General de Negociación del pasado viernes, "se acordaron mucho antes de la concentración de agentes del día 17" y "no es una solución".

"Si el Ayuntamiento tiene una voluntad negociadora real para atender las justas reivindicaciones y ajustadas a derecho de los agentes de la Policía Local, como ha afirmado el concejal de Hacienda y Personal, "lo que tiene que hacer es sentarse a negociar", ha defendido CSIF.

Los calendarios laborales y los descansos; el reconocimiento de un coeficiente reductor en las jornadas con horarios nocturnos; la falta de personal y carga de trabajo; la necesaria planificación y reorganización del servicio; la reclasificación, catálogo y concreción de las competencias de los diferentes puestos o la carrera profesional son asuntos "pendientes" que "hay que resolver y que, por no solucionarlo, lastran la calidad y la garantía de un servicio esencial", además de "vulnerar los derechos legales de la plantilla".