CSIF exige a la Junta "ponerse al día" con lo pactado y pague sábados y solape de la jornada a los sanitarios

Un momento de la concentración convocada por CSIF. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León ha reclamado a la Consejería de Sanidad que se "ponga al día" con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial ya hacer efectivo el abono del complemento por trabajo en sábados a todos los profesionales de Sacyl y una regulación equitativa del tiempo del solape entre las categorías afectadas.

Más de medio centenar de integrantes del sindicato se ha concentrado a las puertas de la Consejería en Valladolid. Allí, el presidente del sector autonómico de Sanidad en CSIF, Enrique Vega, ha recordado que el pago de los sábados se acordó en octubre del pasado año.

"El compromiso era pagar desde el 1 de enero del 2024 y hacerlo efectivo en el primer trimestre de este año 2026", ha detallado para lamentar que la disolución de las Cortes, por los comicios autonómicos del pasado 15 marzo, detuvieron el decreto que debía hacerlo efectivo.

"Lo que queremos es que la Consejería, al ser algo que ya está votado y aprobado, simplemente cumpla y abone a todos sus trabajadores ese complemento que esperan desde hace mucho tiempo", ha abundado.

Una reivindicación que surge después de que la Consejería de Familia pagara al personal de servicios sociales este complemento, ha recordado Enrique Vega que ha considerado que los profesionales de Sanidad también son acreedores a este abono, "que no es una cantidad significativa para que esté parada", porque los sanitarios trabajan "los siete días a la semana y las 24 horas al día".

"La Sanidad no se para", ha añadido para matizar que este complemento ya lo cobran enfermería y técnicos, tras un acuerdo previo a las elecciones sindicales del año 2024 con SATSE, y que considera "discriminatorio".

HUELGA MÉDICA

Por otra parte, Enrique Vega ha abordado la nueva semana de paro de los profesionales médicos por el Estatuto Marco. Si bien ha respetado "el derecho a la huelga" que tienen las organizaciones, insisten en que la actual propuesta es "suficiente para cubrir todas las demandas".

"Además hay que tener en cuenta que es un acuerdo de mínimos. Es decir, que después en mesas sectoriales a nivel comunidad autónoma podemos negociar mejoras en base a ese acuerdo. Quiero decir que las guardias y demás incluso se podrían reducir respecto a lo que se ha firmado en el Estaduto Marco", ha argumentado.