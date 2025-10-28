CSIF pide a la Junta mejorar la carrera profesional en Sanidad y un estudio de plantillas para redistribuir al personal

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del sector de Sanidad de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega, ha pedido a la Junta abrir la negociación sobre la mejora de la carrera profesional con un nuevo decreto con mejores condiciones de acceso y retributivas y ha reclamado a la Administración que realice un estudio de las cargas de trabajo y las plantillas para redistribuir al personal sanitario.

Vega se ha expresado así en el marco de una jornada que celebrado el sindicato en Valladolid para hablar de la negociación en el sector, tanto con la Junta como con el Ministerio en el caso del Estatuto Marco, además de abordar otros temas como las elecciones sindicales que se desarrollarán en marzo, que afectan a aproximadamente un 40 por ciento de las unidades electorales de la sanidad de la Comunidad.

En este marco, el responsable de Sanidad de CSIF ha explicado que el sindicato ha presentado recientemente un escrito a la Junta para pedir que se abran negociaciones sobre la carrera profesional para todos los ámbitos de la Administración autonómica, pero en lo que se refiere al sector sanitario para que presente un nuevo decreto de carrera que hace tiempo que dice que ya tiene elaborado.

Vega ha afirmado que quieren mejorar las condiciones de acceso a los grados de carrera profesional, las cuantías de cada uno de los grados y que no sea un proceso "tan engorroso y tan complicado como es ahora", sino que sea algo "mucho más sencillo" como en otras comunidades autónomas.

A este respecto, ha apuntado que hay comunidades como Madrid en las que las cuantías que se contemplan son "infinitamente mejores", mientras que en Castilla y León el nivel es "medio-bajo" en cuanto a retribuciones de personal.

Por ejemplo, en el apartado de carrera profesional, ha concretado que la diferencia es "muy grande", ya que un profesional que puede estar cobrando en Sacyl 1.000 euros cobraría "el triple" en Madrid, pero a ello se suman las guardias, que no se pagan igual en una comunidad que en otra, ya que lo único que es igual en todos los territorios es la retribución básica, que la establece el Estatuto Marco.

Vega ha insistido en que no es comparable lo que gana un profesional en el norte de Burgos con lo que gana en Vitoria y puede haber diez kilómetros de diferencia entre un puesto de trabajo y otro, pero una diferencia salarial de 1.000 o 1.200 euros al mes para un médico, por ejemplo. "A un médico que en vez de quedarse en Miranda se vaya a Vitoria a hacer guardias, se le garantiza que va a ganar entre 1.000 y 1.500 euros más al mes", ha aseverado.

FUGA DE TALENTO

"La Junta de Castilla y León tiene que ser mucho más ambiciosa a la hora de plantear retribuciones porque tenemos que retener el talento que generamos en nuestra propia comunidad", ha agregado Enrique Vega, quien ha advertido de que hay gente que se va a trabajar a otros territorios porque se les ofrecen mejores condiciones retribuitivas, laborales y de conciliación y considera que la única forma de "retenerles" es mejorar sus condiciones.

En el caso de Castilla y León, ha recordado que no se cubren todas las vacantes que se generan o tampoco las vacaciones porque, a pesar de que hay numerosas escuelas de Enfermería y facultades de Medicina, "la gente se sigue marchando fuera".

Por ello, ha apuntado la necesidad de redimensionar las plantillas en Sacyl, para lo que ha reclamado un estudio de cargas laborales para poder conocer "cómo están las cosas" tanto en Atención Primaria como en Especializada para posteriormente redistribuir al personal y "apoyar y mejorar" la situación donde haga falta.

"Tenemos que meter más personal y es algo que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, llegar en la Atención Primaria a esa paridad médico-enfermera, es decir, un médico o una enfermera, que estén trabajando en equipo y que estén trabajando en conjunto, en todos los ámbitos", ha afirmado Vega, quien ha añadido que en Atención Especializada debe hacerse "exactamente igual", con el refuerzo de plantillas donde sea necesario y ver si quizá en algunas hay que quitar gente.

"Necesitamos un estudio de plantilla y necesitamos abrir la negociación de la plantilla orgánica en nuestra administración", ha insistido.

Por otro lado, ha incidido en que hay ciertas zonas de la Comunidad que son deficitarias en ciertas especialidades profesionales porque son de difícil cobertura que se tienen que cubrir desde otros hospitales o áreas de salud desde las que se tiene que acudir.

Por ello, considera necesario hacer una inversión "importante" en equipamiento porque, aunque les consta que la Junta ha hecho inversiones, cree que a lo mejor hay que hacer más, también en personal para interpretar pruebas diagnósticas.

"Donde haya que reforzar, donde haya que entrar en ese tema de la difícil cobertura para facilitar que tengamos esos profesionales, esos especialistas que quieran ir a esas zonas, pues la Junta tendrá que acometerlo y tendremos que ver qué beneficios se le puede dar a ese personal para que quiera ir a esas zonas", ha concluido.