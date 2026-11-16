CSIF presenta 1.607 candidatos a las elecciones sindicales de Educación en Castilla y León, 416 más que en 2022

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un total de 1.607 candidaturas a las elecciones sindicales de Educación no universitaria en Castilla y León, que se celebrarán el próximo 3 de diciembre, lo que supone un incremento de 416 candidatos respecto a la convocatoria anterior de 2022.

Según ha informado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, la presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF en la Comunidad, Isabel Madruga, ha agradecido el apoyo a los docentes y ha asegurado que este volumen de candidatos "garantiza" la representatividad de la organización en todos los cuerpos docentes y en las nueve provincias.

"Nuestra apuesta sindical profesional e independiente que ofrecemos es clara, nuestro compromiso y responsabilidad en el encargo de defender con seriedad la enseñanza pública también lo es y lo hemos demostrado", ha añadido.

Por provincias, Salamanca, León y Valladolid encabezan el número de candidatos presentados con 274, 262 y 227, respectivamente, seguidas de Ávila (188), Burgos (159), Palencia (153), Zamora (123), Segovia (111) y Soria (101).

En estos comicios se elegirán 243 delegados, cuatro más que en los anteriores: 33 en Valladolid, 31 en León, 29 en Burgos, 27 en Salamanca, 25 en cada una de las provincias de Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y 23 en Soria.

El censo electoral ha pasado de 29.027 docentes en 2022 a 31.937 en esta convocatoria, lo que representa 2.910 electores más, distribuidos entre Valladolid (6.144), León (5.564), Burgos (4.418), Salamanca (3.897), Segovia (2.816), Ávila (2.654), Zamora (2.528), Palencia (2.136) y Soria (1.780).

Entre sus principales demandas, CSIF ha reclamado continuar avanzando hacia la equiparación salarial del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas que ofrecen las retribuciones más altas del país, abrir una negociación específica sobre retribuciones y cumplir los compromisos pendientes del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, incluida la eliminación de la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional.

Para los próximos cuatro años, la organización ha fijado también como prioridades reforzar la atención a la diversidad con más recursos humanos, reducir la carga burocrática, incrementar el personal de administración y servicios en los centros, mejorar permisos y licencias y acometer un plan de modernización integral de las infraestructuras educativas en materia de climatización, aislamiento térmico, ventilación y eficiencia energética.

Asimismo, el sindicato ha destacado la inminente convocatoria de 1.000 cátedras de Secundaria anunciada en la Mesa Sectorial del pasado 12 de noviembre y ha exigido la aplicación efectiva y dotada de recursos del acuerdo del 9 de octubre de 2026 sobre el reconocimiento de la función tutorial y la reducción del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años.

Por último, Madruga ha subrayado la transparencia de CSIF, con cuentas auditadas públicamente y financiación sustentada en las cuotas de sus afiliados, y ha recordado que el sindicato es actualmente la primera fuerza sindical de educación en Ávila, León, Salamanca y Zamora -y segunda en el resto-, liderazgo que espera revalidar el 3 de diciembre.