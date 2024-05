CSIF rechaza firmar el acuerdo de la Junta sobre agentes medioambientales por ser "insuficiente" y "no solucionar nada"

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

CSIF CyL ha rechazado firmar el acuerdo suscrito este martes entre la Junta y CCOO, UGT y la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), que contempla medidas para mejorar las condiciones de los agentes medioambientales de la Comunidad, puesto que es un documento "insuficiente", que "no es formal al no cumplir con las expectativas y que no soluciona ningún problema del colectivo".

Así lo ha explicado la delegada de CSIF y agente medioambiental Sara Mateos en declaraciones a los medios en la Consejería de Medio Ambiente, en las que ha enfatizado en que "no cuentan con garantías" por parte del Ejecutivo regional de que se vaya a cumplir el preacuerdo suscrito este martes ni se contemple una fecha para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la aplicación de estas mejoras en las condiciones de los trabajadores.

"No podemos aceptar estas condiciones", ha remarcado Mateos, al tiempo que ha señalado que es un documento que "puede ser la servilleta de un bar" y que "no es formal al no cumplir con las expectativas y no solucionar ningún problema en el colectivo".

En concreto, Mateos ha explicado que la Consejería de Medio Ambiente "no ha dejado entrar" a los representantes sindicales de CSIF, si bien estaban convocados y habían recibido un documento con una "serie de modificaciones de última hora".

"Ni siquiera nos han dejado entrar porque hemos exigido desde el principio que el documento tuviera unas mínimas garantías legales como una fecha de aplicación", ha detallado la delegada de CSIF, para precisar que lo que se ha firmado este martes "se puede cumplir o no a criterio de la Junta" y "no es la primera vez que incumplen sus acuerdos".

Al hilo de estas palabras, Sara Mateos ha resaltado que los agentes medioambientales están "cansados" y tienen una condiciones de trabajo que "no tienen la mayoría de los trabajadores", puesto que están "en unas condiciones de trabajo muy malas" y son un servicio "esencial" dentro de la Comunidad.

Por esta razón, ha enfatizado Mateos, exigen que la Consejería del ramo les "respete" y ponga encima de la mesa soluciones a sus problemáticas. Por ello, entre sus exigencias ha enumerado contar con una fecha de aplicación de la modificación de las Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que "ha sido propuesta por la propia Junta".

Tras la firma de este acuerdo por parte de los representantes sindicales de CCOO, UGT y USCAL, la delegada de CSIF ha indicado que su postura y reivindicaciones "no han cambiado", en tanto en cuanto los agentes medioambientales "merecen una RPT justa con unas condiciones de trabajo que garanticen su seguridad y un mínimo de garantías a la hora de desarrollar su trabajo".