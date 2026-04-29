CSIF reclamará al nuevo Gobierno de CyL una agenda educativa urgente: equiparación salarial y mejoras en universidad

Un momento de la reunión. - CSIF

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que reclamará al nuevo Gobierno de Castilla y León una "agenda educativa urgente" en la que se aborde la "equiparación salarial, el cumplimiento del acuerdo del 22 de septiembre de 2025 y mejoras reales en el ámbito universitario".

Así lo ha señalado durante una reunión autonómica de delegados y delegadas de Educación en la que se ha analizado la situación actual del sistema educativo de Castilla y León, tanto desde la perspectiva nacional como desde la realidad específica de la Comunidad, a partir de los datos recogidos en el Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 elaborado por el sindicato.

CSIF considera que esos datos "obligan a abrir" una nueva etapa de planificación educativa en Castilla y León, especialmente en un momento político marcado "por la pendiente formación del nuevo Gobierno autonómico". "Del nuevo Ejecutivo esperamos que la educación pública sea una prioridad desde el primer momento de la legislatura, con medidas concretas, calendario definido y dotación presupuestaria suficiente", ha afirmado el sindicato independiente a través de un comunicado.

Tras una primera valoración, CSIF se ha fijado en la evolución del alumnado, las plantillas docentes, la tasa de interinidad, la inversión educativa, los resultados académicos y las condiciones laborales del profesorado. El informe sitúa a Castilla y León con 399.742 alumnos en el curso 2024-2025, un descenso del 4,2 por ciento respecto a 2009, y con un 66,4 por ciento del alumnado escolarizado en centros públicos. También resalta una tasa de interinidad del 34,73 por ciento del profesorado, con un incremento de hasta 4,4 puntos desde 2020.

La principal reivindicación de CSIF será la "equiparación salarial" del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas que presentan las retribuciones más altas. Según los datos del informe, un maestro o maestra con 15 años de experiencia percibe en Castilla y León 2.664 euros brutos mensuales, 124 euros menos que la media nacional y 649 euros menos que en la Comunidad con mayor retribución.

En el caso del profesorado de Secundaria y Otros Cuerpos, la retribución en Castilla y León se sitúa en 2.991 euros mensuales brutos, 148 euros por debajo de la media nacional y 646 euros por debajo del máximo autonómico, matiza el sindicato.

Para CSIF, esta brecha salarial es "incompatible" con el reconocimiento que merece el profesorado de Castilla y León y con la necesidad de "atraer y retener talento docente", especialmente en una Comunidad "extensa, envejecida, ruralizada y con importantes dificultades de cobertura de puestos en determinadas especialidades y zonas". La equiparación retributiva debe ser, a su juicio, una "prioridad" de negociación con el próximo Ejecutivo autonómico.

Junto a la reivindicación salarial, CSIF exige el cumplimiento "urgente" de los compromisos pendientes del acuerdo de 22 de septiembre de 2025. La organización considera imprescindible que dicho acuerdo no se quede en una declaración de intenciones y que se materialice "de forma efectiva", especialmente en aquellas medidas que ya deben proyectarse sobre el curso 2026-2027. Por otro lado, se exigirá al nuevo Gobierno autonómico la convocatoria "inmediata" de las mil cátedras del Cuerpo de Secundaria que se aprobaron en la oferta pública de 2025.

En este sentido, CSIF ha destacado la necesidad de reforzar "de manera inmediata" la atención a la diversidad. El sindicato reclama una dotación "suficiente" de maestros especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como una planificación "realista" de recursos humanos "que permita atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

"La atención a la diversidad no puede descansar sobre el sobrecargado trabajo de los equipos docentes ni sobre soluciones provisionales, sino sobre plantillas estables, suficientes y especializadas", ha advertido a través de un comunicado.

COMPROMISOS

Asimismo, CSIF exige que el curso 2026-2027 sea el de la "implantación efectiva" de los compromisos publicados en el Bocyl, especialmente la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años sin pérdida retributiva y el reconocimiento de la función tutorial. "Ambas medidas son esenciales para mejorar las condiciones laborales del profesorado, reconocer tareas estructurales que ya se realizan en los centros y avanzar hacia una organización educativa más justa y eficaz", han añadido.

El informe también evidencia que Castilla y León presenta un gasto por alumno de 8.143 euros en 2024, por encima de la media nacional, aunque con una variación real negativa del -0,2 por ciento desde 2009-. En resultados educativos, la Comunidad registra un abandono escolar temprano del 10,23 por ciento, más de un punto por encima del objetivo establecido para 2030 por la Unión Europea y que es del 9.

CSIF subraya que estos datos deben interpretarse "con rigor". "Castilla y León mantiene indicadores relevantes positivos, pero afronta problemas estructurales que exigen respuesta política y presupuestaria. La mejora de ratios no puede sostenerse sobre una interinidad superior al 34 por ciento; la calidad educativa no puede depender del esfuerzo individual de; y la igualdad de oportunidades exige recursos suficientes en todos los territorios, con especial sensibilidad hacia el medio rural", apuntan.

En la reunión de este 29 de abril, se han fijado las prioridades sindicales de CSIF en Educación para los próximos meses. La organización defenderá una agenda clara: equiparación salarial, reducción de la interinidad, refuerzo de plantillas, mejora de la atención a la diversidad, reconocimiento profesional del profesorado, cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y una financiación educativa suficiente, estable y finalista.

CSIF, como primera fuerza sindical del profesorado de la Educación Pública, trasladará estas reivindicaciones al nuevo Gobierno autonómico en cuanto quede constituido, "con voluntad de negociación, pero también con la firmeza necesaria para exigir que los compromisos adquiridos se cumplan". "La educación pública de Castilla y León necesita estabilidad, inversión, reconocimiento docente y medidas reales que lleguen a los centros", han finalizado.