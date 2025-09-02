CSIF señala el déficit de docentes, valora mejoras laborales y exige más avances a la Junta para este curso escolar

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León ha lamentado el déficit de docentes que eleva casi un punto, hasta el 19,51 por ciento, la tasa de interinidad, muy alejada del 8 por ciento que exige la Unión Europea, ha valorado las mejoras salariales negociadas con la Junta el pasado 23 de julio, al tiempo que advierte a la Administración autonómica de que no renuncia a más avances en materia salarial y organizativa.

Así lo han señalado la presidenta del sector de Educación del sindicato, Isabel Madruga, y el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González, que han abordado, en rueda de prensa, el inicio del nuevo curso escolar.

En este sentido, Mariano González ha mostrado su preocupación por el cumpliento de la reducción de la temporalidad del 8 por ciento que exige la Unión Europea, después de que, tras el informe de Adjudicaciones de interinidad para el próximo curso, la tasa haya subido casi un punto, del 18,79 por ciento al 19,51 con respecto al anterior.

Así, ha detallado que, aunque en el Cuerpo de Maestros, el índice se ha reducido del 13,5 al 9,9 por ciento, como consecuencia de la celebración de oposiciones, en Secundaria y otros Cuerpos ha pasado del 24,08 al 27,85 por ciento. "Esto se traduce en 7.559 vacantes, que vemos cómo se incrementa año a año. Si ya hablamos de la época de los recortes el aumento es muy sustancial, pero simplemente para compararlo con el año pasado hay 440 plazas más de vacantes", ha detallado.

En este sentido, ha recordado que, a pesar de convocarse este años oposiciones para estos cuerpos, se han dejado sin cubrir 321 plazas que se suman, este año, a las 781 jubilaciones del pasado curso. Cifras que han servido para rechazar un sistema de oposiciones "fracasado", para abogar por una reflexión "serena y profunda" del mismo entre la Administración central y las autonómicas.

Además ha denunciado la "precariedad de determinadas plazas" que derivan en el "constante aumento" de la interinidad, al tiempo que considera que, en el proceso de adjudicación de interinos, hay un "número elevado de plazas parciales" con doble o triple perfil y con caracter "compartido o itinerante" en el caso del Cuerpo de Maestros.

Al hilo de estas palabras, Madruga se ha referido al preacuerdo del pasado 23 de julio para que se "ejecute cuanto antes" la adjudicación de esas vacantes de forma "informatizada" para que haya "mayor transparencia" y no a través de correos o llamadas telefónicas como hasta el momento.

MEJORAS Y REIVINDICACIONES

La presidenta del sector de Educación de CSIF en Castilla y León ha valorado los preacuerdos conseguidos en una negociación "intensa" y marcada por la "unidad de acción sindical" durante el pasado curso y que se deberán implementar en este, con carácter retroactivo al 1 de septiembre, aunque todavía están pendientes de la firma oficial y publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Entre los once puntos negociados, Madruga ha recordado la mejora salarial para los docentes en su 4 y 5 sexenio, que "compensa" al profesorado que no se ha podido beneficiar por la implantación de la carrera profesional; el incremento de la remuneración del factor 'A' de itinerancia o que los equipos directivos de los Centros Rurales Agrupados (CRA) vean reconocida la compatibilidad entre el complemento por desarrollar su labor en puestos singulares y las funciones directivas en estos centros.

También ha puesto el foco en la mejor en la atención a la diversidad, donde se revisarán y ampliarán las categorías de alumnado computables para incrementar las plantillas de los equipos de Orientación Educativa y de los docentes de las especialidades de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad.

"Se incrementarán, en 36 docentes, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica en Castilla y León. Queda por desarrollar esta parte de atención a la diversidad y una cuestión muy importante en la que llevamos insistiendo muchos años, que es la reducción de la burocracia", ha abundado para reclamar un plan de reducción en este último punto que "simplifique la evaluación competencial" y la dotación de personal de "administración y servicios en los centros docentes".

Un preacuerdo que, para la dirigente de CSIF, no supone el fin de las negociaciones, al recordar que el documento firmado contempla el "compromiso" de avanzar en octubre en otros aspectos como la reducción de horario lectivo para los docentes mayores de 55 años, la compensación y mejora para los tutores, la bajada de las "altas tasas de interinidad", "nuevas convocatorias de Cátedras" para Secundaria y la "equiparación salarial" con las autonomías con "retribuciones más altas".

Madruga ha recordado que la organización pone en marcha un año más, "ya son 12", un registro de incidencias para el profesorado que permanecerá abierto hasta fin de mes a través de la web y redes sociales. "Se trata de un servicio de atención al docente que permite plantear cualquier problema a través de medios telemáticos, que será atendido inmediatamente y que se tratan de solucionar lo antes posible", ha añadido.

EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS

Por otra parte, Madruga ha vuelto a mostrar su disconformidad con el "modo" en el que se ha implantado la educación gratuita de 0 a 3 años. La dirigente ha exigido "criterios claros, objetivos y una dotación del personal Técnico de Administración y Servicios en esa etapa educativa suficiente", ha analizado.

La dirigente de CSIF ha denunciado la "sobrecarga" para los equipos directivos en los que se imparte esa etapa. "Nuestra apuesta, sin duda, tiene que ser porque la oferta de 0 a 3 sea mayoritariamente en la pública y porque la mayor parte de los técnicos que apoyen a los maestros y maestras que ya están en esas etapas estén en la educación pública", ha añadido.

De ahí que, al igual que señala el Procurador del Común en sus resoluciones, exigen "claridad y transparencia" con respecto a cuántos profesionales hay en esa etapa educativa, que se atiendan "todas las demandas" y que se favorezca "un incremento de la matriculación en la Educación Pública"