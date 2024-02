Cuadrado dice que ayer fue día de "solucionar y no sancionar" y pide a Subdelegación "hacer su trabajo" este sábado

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, ha asegurado que ayer no era un día de "sancionar y sí de solucionar y trabajar", al tiempo que ha pedido a la Subdelegación del Gobierno que haga "su trabajo" ante una posible coincidencia este sábado de movilizaciones con la gala de Los Goya.

Así lo ha señalado el edil durante su comparecencia para informar de las actuaciones que la Policía Municipal llevó a cabo el martes con motivo de las movilizaciones del sector agrario.

El concejal ha querido comenzar su intervención agradeciendo el "comportamiento ejemplar" del ciudadano, el "trabajo increíble" de los agentes del cuerpo de seguridad municipal y de los que "visitaron la ciudad" --en referencia a los agricultores-- que la dejaron "igual que como la encontraron al contrario que hacen otros".

Cuadrado ha relatado que ayer se desplegaron 200 efectivos de la policía local "duplicando turnos". "Hicieron más de 300 horas de trabajo sin ningún pero", ha apostillado para explicar que se solicitó a Subdelegación de Gobierno por mail a qué se iban a enfrentar. "No obtuvimos respuesta", ha lamentado.

"Ante esta tesitura yo estuve toda la mañana en el centro operativo, con las cámaras, con la superintendente, trabajando a ver cómo podíamos desarrollar esto, no moviendo mis dedos para escribir en twitter. La Policía municipal tiene una misión, que es redistribuir en este caso el tráfico y evitar problemas a los ciudadanos. Ayer, por mucho que se haya empeñado alguna persona en redes sociales, no era un día de sancionar, era un día de solucionar, era un día de trabajar. Y así lo hicimos", ha añadido.

El responsable de Salud Pública y Seguridad Ciudadana ha incidido que, ante el desconocimiento de a qué se enfrentaban por la "falta de información", solo dio "una única instrucción". "No quiero ningún problema para los ciudadanos en lo que se pueda y tampoco quiero ningún enfrentamiento con los señores que están en los tractores porque, entre otras cosas, vienen clamando porque se les está quitando su forma de vida y su forma de llevar alimento a su mesa", ha reconocido.

Al hilo de estas palabras, ha recalcado que mientras "otros partidos desde estas instituciones alientan manifestaciones como la del sábado, ésta surgió como surgió". De ahí que, ante el desconocimiento, no se pudo poner en marcha "vías de escape" pero sí "abrir vías" para que "pasaran autobuses, taxis y ambulancias".

De cara al sábado, Alberto Cuadrado ha advertido de que ya ha dirigido "dos e-mails" a la Subdelegación solicitando información ante la que "se avecina". "No sabemos por donde van a entrar, si van a venir agricultores, transportistas... es algo que corresponde a la Subdelegación del Gobierno. ¿Cómo no va a tener información el Ministerio del Interior? Yo no tengo en mi mano el CNI", ha cuestionado para insistir en que así es "imposible tener un plan B o C y tomar las medidas pertinentes".

Ante estos argumentos y preguntado por sí debería Subdelegación del Gobierno impedir la entrada de los agricultores a la ciudad, el edil ha dicho que él se limita a hacer su trabajo, y que lo que tenía que hacer la Subdelegación era cuestión "de ellos".

Además, aunque ha asegurado que ayer no era día de "sancionar", el sábado "será lo que será" y avisa: "si el sábado algún tractorista, si llega, comete alguna infracción seria, pues evidentemente se sancionará", ha zanjado.

BLOQUEAR LA CIUDAD

Por último, y preguntado sobre si es posible bloquear la ciudad para que los agricultores no entren, Cuadrado ha tirado de ironía: "yo no soy técnico militar". En este sentido ha explicado que aunque era evidente la presencia de agricultores en Mercaolid y las Cortes, era "tal el movimiento que se vino encima" que hicieron lo que pudieron. "Pasaron por Arco Ladrillo, intentamos que no accedieran por allí, pero no lo pudimos evitar. ¿Pongo a un agente de la policía local delante de un tractor, como si estuviéramos en la china comunista, delante del tanque para evitar que pasen? No pasen", ha concluido.