Cuándo empiezan las vacaciones escolares de Semana Santa 2026 en Castilla y León: fechas clave

Archivo - Una niña junto a su madre en la entrada de un colegio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Se acerca la Semana Santa 2026 y con ello una de las vacaciones escolares más esperadas del año por los estudiantes tras el verano y Navidad. En este periodo se juntan varios días no lectivos establecidos por el calendario de cada Comunidad.

En el caso de Castilla y León, la Consejería de Educación de la Junta es la encargada de fijar el calendario escolar cada curso y en este caso ha decretado un total de once días de vacaciones en el marco de la Semana de Pasión.

La Comunidad es así una de las comunidades autónomas con más días no lectivos en este periodo y también se sitúa junto a la Comunidad de Madrid como las primeras en la que los alumnos cogen vacaciones.

Los estudiantes no tendrán que acudir a las aulas educativas del viernes 27 de marzo al 6 de abril, Lunes de Pascua, ambos inclusive, según el calendario escolar 2026 en Castilla y León que se puede consultar al completo en la web de la Junta.

Estas vacaciones a veces generan problemas de conciliación para las familias, ya que los días de fiesta son muchos menos en el calendario laboral, por lo que conviene revisar opciones como campamentos urbanos, ludotecas o apoyo de familiares, como el Pograma Cociliamos Semana Santa que ofrece la Junta en todas las provincias.