Cuarenta y cinco niños de hogares de Mensajeros de la Paz participan en un campamentos en Astudillo (Palencia)

Armisén y el Padre Ángel en el campamento de Astudillo. - DIP PALENCIA

PALENCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 niños que proceden de los hogares de Mensajeros de la Paz de Palencia, Burgos, Ávila y Madrid participan en el campamento de verano que se desarrolla en el albergue de Santa María de Astudillo (Palencia) y que este martes han visitado el Padre Ángel y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Gracias a la colaboración de la Diputación, los niños podrán visitar los recursos culturales y turísticos de la provincia y visitarán la localidad de Aguilar de Campoo y conocerán el pantano.

Además, la institución provincial financia los gastos de viaje para visitas a recursos turísticos y culturales de nuestra provincia, con acceso gratuito.

El Padre Ángel García Rodríguez nació en Mieres, Asturias (España) en 1937, sacerdote diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles y Fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz además de presidente fundador de la Asociación Edad Dorada.