La cuarta edición de 'Marchando por la provincia' de Segovia contará con diez rutas nórdicas, dos nocturnas

El diputado de Deportes, Óscar Moral, con la técnica de marcha nórdica Nuria San Frutos. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de 'Marchando por la provincia', iniciativa de Diputación de Segovia con la empresa Territorio Rampinge, contará con diez rutas nórdicas entre este mes de marzo y noviembre en distintos municipios de la provincia y con dos opciones en horario nocturno.

El programa, presentado por el diputado de Deportes, Óscar Moral, junto a una de las responsables de Territorio Rampinge, Nuria San Frutos, está concebido para acercar esta práctica deportiva a la mayor cantidad posible de personas mientras se descubre la riqueza natural, paisajística e histórica del territorio segoviano.

Las rutas discurren en buena medida por senderos históricos, parte del patrimonio provincial, de manera que se sitúa el deporte como excusa para caminar por trazados con siglos de historia, una herencia que debe protegerse y dar a conocer, han subrayado los representantes de la institución provincial y de la empresa.

La modalidad elegida es la marcha nórdica, un formato accesible que se adapta a cualquier edad y condición física, y que puede practicarse desde edades tempranas, aunque se recomienda iniciar a partir de los nueve años, cuando la coordinación física está más desarrollada.

Entre sus beneficios, San Frutos ha destacado que contribuye a mejorar la postura de la espalda, favorece la pérdida de peso, estimula la circulación sanguínea y ayuda a la movilidad, la coordinación y el equilibrio.

También puede ser útil en la recuperación de ciertos procesos de salud, como tras las mastectomías, cuando los músculos pectorales han de recuperar su tono y funcionalidad, ha indicado.

Más allá de lo físico, esta actividad "disminuye el estrés, mejora la confianza, fomenta la autoestima y la autonomía, ayuda a socializar, combate el aislamiento social y crea un espacio para disfrutar entre gente de distintas generaciones", ha agregado.

Por su parte, Moral ha subrayado el deseo de que la marcha nórdica llegue "cada vez a más personas y a más rincones de la provincia", para que quienes la practiquen "disfruten haciendo deporte casi sin darse cuenta".

RUTAS

Las diez rutas previstas tienen recorridos de entre seis y diez kilómetros, de manera que cada participante pueda escoger la distancia y el municipio que mejor se ajuste a sus preferencias.

El calendario se inicia este mes, con una primera ruta en Casla el 22 de marzo. Le seguirán las paradas en Ortigosa de Pestaño el 12 de abril, Fuentidueña el 19 de abril y Becerril el 24 de mayo.

Con la llegada del calor, el programa propone, como en ediciones anteriores, dos marchas nocturnas, que permiten evitar las altas temperaturas diurnas y contemplar el cielo de la provincia, conocido por la calidad de su oscuridad nocturna.

Las rutas se inician al crepúsculo, cuando aún hay luz suficiente para impartir la clase de iniciación en la técnica, y la marcha prosigue ya entrada la noche, con una parada para cenar (los participantes deben tener en cuenta este detalle para llevar algo de cena consigo). En concreto, las fechas previstas son Hontanares de Eresma el 6 de junio y Alconadilla el 20 de junio.

Tras el descanso estival, la actividad se retoma en otoño con etapas diurnas en Ribota el 4 de octubre, Sanchonuño el 18 de octubre, Collado Hermoso el 8 de noviembre y Navares de Enmedio el 15 de noviembre.

La inscripción tiene un coste de cinco euros por marcha y las plazas son limitadas, con un máximo de treinta participantes por fecha, por lo que es necesario reservar con antelación (por WhatsApp en el teléfono 660 069 912).

En cuanto al equipamiento, no hace falta material específico, dado que Territorio Rampinge dota a los participantes de los bastones propios de la modalidad deportiva. De esta manera, los participantes solo deben llevar calzado y ropa cómodos para el campo, agua y protección solar, y en el caso de las marchas nocturnas, añadir la cena a la mochila.