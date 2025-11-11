El cuartel de Monte la Reina, en Zamora, tendrá "toda la infraestructura concluida" en 2027 y recibirá a 1.500 militares

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel (en el centro), inaugura el XII Congreso de I+D en Defensa y Seguridad en Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa asegura que el cuartel de Monte la Reina (Zamora) tendrá "toda la infraestructura concluida" en el año 2027. Unos trabajos que conllevan una inversión por parte del Ministerio de 130 millones de euros y que va a contribuir, ha asegurado Amparo Valcárcel, secretaria de Estado de Defensa, a "la descentralización y la vertebración territorial de España".

A Zamora llegarán, si se cumplen los pronósticos del Ejército de Tierra, hasta 1.500 militares que contribuirán a dar un empujón demográfico y económico a la provincia.

En el mismo sentido, la representante hoy del Ministerio de Defensa ha anunciado que el Gobierno de España licitará la semana que viene un nuevo contrato, de 27 millones de euros, que va a poner en marcha el "sistema nervioso" del acuartelamiento. Una inversión que suma a las actuaciones ya realizadas de limpieza del entorno, rehabilitación de edificaciones y puesta a punto de los campos de tiro que se ha llevado a cabo durante los últimos meses.

En los próximos meses se empezará a trabajar en los viales interiores del recinto, en el sistema de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones de Monte de la Reina. "Seguimos trabajando, no solo en la infraestructura, sino en la apuesta estratégica para dinamizar la provincia de Zamora, por la creación de empleo y para generar tejido industrial", ha apostillado Valcárcel.

La secretaria de Estado ha incidido en que el cuartel "es ya una realidad", con presencia habitual de militares que acuden a Zamora a realizar maniobras. Además, ha subrayado la importancia de los convenios con la Universidad de Salamanca, con la que se trabaja en materia de innovación, modernización y de apuesta por las nuevas tecnologías que se aplicarán en el acuartelamiento zamorano.

"Monte la Reina es una apuesta estratégica en lo referente a sostenibilidad y a transformación, así como al uso de la economía circular aplicada a las Fuerzas Armadas", ha concluido.