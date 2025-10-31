Cuatro detenidos en Zamora y León por estafar 500.000 euros a 500 personas con pólizas de coches fraudulentas

LEÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal por estafar presuntamente unos 500.000 euros a 500 personas interesadas en la realización de pólizas de seguros a vehículos, una actuación que ha supuesto la detención de cuatro personas, tres de ellas en Zamora y una León.

Para ello utilizaban una red social para ofrecer los seguros y captar las futuras víctimas y, una vez recibían el pago de los servicios, realizaban el alta de los contratos de manera online mediante las plataformas de las aseguradoras aportando datos falsos.

En total han sido detenidas cuatro personas como presuntas autoras de estafas a unas 500 personas, causando un perjuicio económico de unos 500.000 euros. Los presuntos autores de los hechos utilizaban un perfil falso en una red social para captar clientes, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación se inició tras la denuncia de una compañía aseguradora donde se informaba que se estaban solicitando cientos de pólizas de vehículos de forma fraudulenta. Tras varias gestiones, los agentes constataron que los investigados, para atraer a nuevos clientes, publicitaban los servicios a través de un anuncio en el perfil de una red social donde simulaban ser una compañía para la contratación de seguros y en el que constaba incluso el teléfono de contacto y el horario de apertura de la oficina para dar mayor veracidad.

Las víctimas eran principalmente personas dedicadas a la compra-venta de vehículos o que cambiaban de coches con cierta asiduidad, necesitando coberturas de seguro solo durante días o meses.

En muchos casos no se percataban del fraude, puesto que no tuvieron que hacer uso de la póliza por no haber tenido ningún accidente. En cambio, en otras ocasiones se dieron cuenta de la estafa al haber sido identificados en un control policial, siendo sancionados por carecer de seguro.

El grupo criminal contaba con una estructura piramidal liderada, en la cúspide, por el cabecilla, dedicado a controlar toda la actividad delictiva. En un segundo escalón se encontraban las 'mulas', que prestaban su identidad para la apertura de cuentas bancarias donde se recibían los fondos a través de una aplicación de pago instantáneo, según las mismas fuentes.

ALTA DEL CONTRATO ONLINE CON DATOS FALSOS

El principal investigado realizaba el alta de los contratos de manera online, a través de las plataformas de las aseguradoras, aportando la matrícula verdadera del vehículo que la víctima solicitaba, siendo el resto de datos falsos o usurpados. De esta forma evitaban que se les relacionase con las estafas, dificultando así cualquier investigación policial.

Las compañías, al comprobar que las cuentas bancarias proporcionadas eran falsas, realizaban la devolución de los recibos y cancelaban por lo tanto la póliza.

Con este 'modus operandi' habrían estafado a unas 500 personas causando un perjuicio económico de cerca de 500.000 euros, tanto a ellas como a las aseguradoras.

Una vez identificados los presuntos autores de los hechos se logró la detención de cuatro personas, entre ellas el cabecilla del grupo. Todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, intrusismo profesional, usurpación del estado civil y falsedad documental.