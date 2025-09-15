Cuatro dotaciones de bomberos sofocan un incendio en la cocina de un bar de la Circular

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro dotaciones de bomberos han sofocado el incendio que se ha generado en la campana de la cocina de un bar situado en la Plaza Circular de Valladolid.

Según informa el cuerpo municipal de extinción a Europa Press, los hechos se han producido sobre las 18.30 horas, hora en la que se ha avisado a la central de un incendio en un bar. Hasta allí se han desplazado cuatro dotaciones con 15 bomberos. Al llegar, responsables del local les han informado de que el origen del fuego se encontraba en la campana de la cocina y que habían intentado apagarlo con un extintor sin conseguirlo.

Los efectivos se han dirigido al lugar de las llamas y han conseguido sofocarlo sin que se haya registrado ningún daño personal, ya que se había evacuado a todo el personal que se encontraba allí.

Sí que ha habido daños materiales, sobre todo en parte de la cocina y en la instalación eléctrica. Además, debido a la gran cantidad de humo originado, había suciedad en todo el local.

Por último, los bomberos han tenido que hacer un "importante" trabajo de ventilación debido a la amplitud del local, de dos plantas, y a que solo tenía una puerta de acceso.