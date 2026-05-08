Cuatro grupos participarán en el Sol Fest de música solidaria que se celebrará este sábado en Valladolid - CASA DE JUVENTUD ALESTE

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro grupos participarán este sábado, 9 de mayo, en el I Sol Fest, iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Don Bosco de Valladolid con objetivo solidario, ya que la entrada consistirá en un donativo de dos euros que irá destinado a un proyecto socioeducativo para niños y jóvenes desfavorecidos en Zárate (Argentina).

El festival comenzará a las 18.00 horas y contará con las actuaciones de Caballero y la Merced, Arevir, Sofía Luezas y Plánchate la Cara, mientras La Linga será el grupo invitado.

La única condición que se ha pedido a los grupos de música para participar en este nuevo festival es que las letras de las canciones giren en torno a la solidaridad y a los valores humanos universales, con "espíritu crítico y constructivo", así como "mensajes que estimulen a hacer del mundo un poco mejor".

Además del carácter solidario, el festival ofrecerá premios a canciones que seleccionará como ganadoras, según ha informado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización corre a cargo de la Casa de Juventud Aleste, con una amplia experiencia en la organización de eventos para gente joven y de la ONGD Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.

Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la tienda de música Tamayo.