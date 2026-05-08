Cuatro grupos participarán en el Sol Fest de música solidaria que se celebrará este sábado en Valladolid

Cuatro grupos participarán en el Sol Fest de música solidaria que se celebrará este sábado en Valladolid
Cuatro grupos participarán en el Sol Fest de música solidaria que se celebrará este sábado en Valladolid - CASA DE JUVENTUD ALESTE
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 14:32
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VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro grupos participarán este sábado, 9 de mayo, en el I Sol Fest, iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Don Bosco de Valladolid con objetivo solidario, ya que la entrada consistirá en un donativo de dos euros que irá destinado a un proyecto socioeducativo para niños y jóvenes desfavorecidos en Zárate (Argentina).

El festival comenzará a las 18.00 horas y contará con las actuaciones de Caballero y la Merced, Arevir, Sofía Luezas y Plánchate la Cara, mientras La Linga será el grupo invitado.

La única condición que se ha pedido a los grupos de música para participar en este nuevo festival es que las letras de las canciones giren en torno a la solidaridad y a los valores humanos universales, con "espíritu crítico y constructivo", así como "mensajes que estimulen a hacer del mundo un poco mejor".

Además del carácter solidario, el festival ofrecerá premios a canciones que seleccionará como ganadoras, según ha informado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización corre a cargo de la Casa de Juventud Aleste, con una amplia experiencia en la organización de eventos para gente joven y de la ONGD Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.

Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la tienda de música Tamayo.

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