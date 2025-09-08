Cuatro heridos en un accidente con dos turismos y una furgoneta implicados en Simancas (Valladolid)

VALLADOLID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente en el que se han visto implicados dos turismos y una furgoneta en el kilómetro 135 de la A-62, en Simancas (Valladolid) sentido Burgos, informa el 1-1-2 a Europa Press.

Los hechos se han producido a las 00.34 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso de este accidente a la Policía Local de Simancas, a Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de Diputación de Valladolid, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

En el lugar actúan los bomberos de Diputación de Valladolid para excarcelar a dos personas atrapadas en un turismo. Además, los servicios sanitarios atienden a cuatro heridos entre los que hay un varón de 80 años que es trasladado en UME, un varón de 74 años, una mujer de 60 y una mujer de 65 años, que son trasladados en ambulancia, todos ellos al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.