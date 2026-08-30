Cuatro heridos tras la colisión entre dos turismos en un cruce en Aldearrubia (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 18 y 30 años y dos mujeres de 23 y 55 han resultado heridos tras la colisión de dos turismos en el cruce de la SA-804 con la DSA-650, en el término municipal de Aldearrubia (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 22.21 horas del sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas que alertaban del accidente en el que dos turismos habían chocado, uno de ellos había quedado volcado y había tres heridos.

La sala de operaciones del 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil.

A su llegada, solicitaron la presencia de bomberos para excarcelar a una persona, por lo que se dio aviso a bomberos de la diputación de Salamanca.

El personal sanitario atendió a los cuatro heridos, que fueron rasladados al Complejo Asistencial de Salamanca en ambulancias de soporte vital básico.