Cuatro heridos, uno de ellos atrapado, en una colisión entre dos turismos en Buenavista (Salamanca)

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SALAMANCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas una mujer que ha quedado atrapada en uno de los vehículos, tras colisionar dos turismos en la rotonda de salida hacia la A-66 en el kilómetro 360 de la N-630, en el término municipal de Buenavista (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 15.00 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso de un alertante que informaba de la colisión entre dos turismos en la citada rotonda.

El alertante ha comunicado además que una mujer se encontraba atrapada en uno de los vehículos y que había cuatro personas heridas como consecuencia del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a la Guardia Civil, tanto al Centro de Operaciones de Servicios (COS) como al Subsector de Tráfico de Salamanca.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado varios recursos para atender a los heridos, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS).