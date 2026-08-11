Cuatro heridos, entre ellos un bebé, tras volcar un coche en Palacios de Sanabria que ha provocado un incendio

Archivo - Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

ZAMORA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, entre ellas un bebé, han resultado heridas tras el vuelco de un turismo en el kilómetro 76 de la A-52, en Palacios de Sanabria que, posteriormente, ha comenzado a arder provoncado un incendio en matorrales próximos a la vía.

Los hechos, según informa el 1-1-2 a Europa Press, se han producido a las 12.01 horas. La sala ha dado aviso a Emergencias, Guardia Civil y Bomberos de Rionegro del Puente, ya que, en un principio, los heridos no podían salir del vehículo.

Finalmente, han logrado abandonar por sus medios el turismo, pero se ha mantenido el aviso a los bomberos ya que el coche ha comenzado a arder, afectando a matorrales del entorno.

Los facultativos se encuentran atendiendo a los afectados que, en principio, no parecen tener heridas graves.