Cuatro heridos, entre ellos dos niños, en un accidente en Zuñeda (Burgos)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

BURGOS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 31 y 2 años y dos varones de 31 y 4 han resultado heridos en una colisión por alcance entre dos turismos que se ha producido en el kilómetro 46 de la autopista AP-1, sentido Burgos, en Zuñeda (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 17.18 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que avisaba del accidente y solicitaba asistencia para cuatro personas --dos adultas y dos menores-- que viajaban en el vehículo que había recibido el impacto, y que se encontraban heridas fuera del turismo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que han enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a dos mujeres de 31 y dos años y dos varones de 31 y cuatro, a quienes se ha trasladado más tarde al hospital de Miranda de Ebro en ambas ambulancias de Emergencias Sanitarias.