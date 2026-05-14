Cuatro heridos al volcar un turismo en la N-122 en Sardón de Duero (Valladolid)

Gráfico difundido por el 112 con datos del accidente en la N-122 en Sardón de Duero - @112CYL

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro varones de unos 35 años han tenido que ser trasladados al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras resultar heridos al volcar un turismo en la carretera N-122 a su paso por la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 06.25 horas de este jueves, 14 de mayo, en el kilómetro 332 de la N-122, en Sardón de Duero, sentido Quintanilla de Onésimo, donde, según el alertante, ha volcado un turismo con el resultado de cuatro personas heridas, dos de ellas atrapadas en el vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y dos ambulancias soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a cuatro varones de unos 35 años que fueron trasladados posteriormente al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.