Cuatro jóvenes agreden a un taxista que les negó el servicio en Valladolid al colarse y superar las plazas

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dejado en libertad a cuatro jóvenes que se colaron en un taxi la madrugada del domingo y se liaron a golpes con el conductor al negarles el servicio porque se habían colado y excedían el número de plazas permitidas.

Los encausados se enfrentan a delitos de daños y lesiones, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado en el que se relata que la madrugada del día 22 de febrero, alrededor de las 05.30 horas, tuvo lugar un incidente ocurrido en la Avenida Gloria Fuertes, donde un taxista había resultado agredido por un grupo de jóvenes.

Los hechos se produjeron cuando el taxista se encontraba en la parada situada en dicha vía y se disponía a recoger a varias usuarias que esperaban su turno. En ese momento, cinco jóvenes intentaron acceder simultáneamente al vehículo, pese a que ya se encontraban en su interior las pasajeras que habían aguardado previamente.

Ante la imposibilidad de transportar a cinco personas y con el fin de respetar el turno establecido, el conductor les indicó que no podía realizar el servicio en esas condiciones.

La negativa provocó que los jóvenes reaccionaran de forma violenta, profiriendo insultos y amenazas graves hacia el taxista. Acto seguido, varios de ellos iniciaron una agresión física, propinándole golpes en distintas partes del cuerpo.

Como consecuencia de la agresión, el conductor sufrió un fuerte golpe en la nuca, un puñetazo en el ojo derecho -que le provocó microrroturas en la córnea, requiriendo asistencia sanitaria-, un golpe en la frente con un objeto metálico -que precisó cinco puntos de sutura-, varios puñetazos en la mandíbula y diversos golpes adicionales en la cara y el cuerpo.

Instantes después, un indicativo policial se personó en el lugar, identificando a varios de los implicados, si bien uno de ellos ya había abandonado la zona. Este último no habría participado en las agresiones de mayor gravedad. El denunciante manifestó además que otro taxista habría sufrido daños en su vehículo por parte del mismo grupo de jóvenes.

Tras diversas gestiones de investigación, realizadas durante la jornada posterior a los hechos, los agentes lograron identificar plenamente a los cuatro presuntos autores, procediendo a su detención en la mañana del miércoles como presuntos responsables de delitos de lesiones y daños.

El taxista agredido fue atendido inicialmente en un centro médico y posteriormente trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde recibió asistencia especializada.

Los detenidos han sido puestos en libertad en dependencias policiales tras prestar declaración y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial, a quien se ha dado debida cuenta de lo actuado, cuando sean requeridos para ello.