Cuatro mujeres heridas leves tras salirse de la vía un turismo en la A-66 en Zamora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres han resultado heridas, en principio de carácter leve, tras la salida de vía de un turismo ocurrida este viernes en el punto kilométrico 201 de la autovía A-66, en sentido Madrid, a su paso por la provincia de Zamora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 15.48 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del siniestro.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de las afectadas ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente.