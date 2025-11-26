Cuatro presos de la cárcel de Soria protagonizan el documental 'Las voces del silencio' sobre el poder de la música

En el centro, Gloria Gonzalo junto a Guillermo Gonzalo (a su izquierda) en la presentación del documental 'Las voces del silencio' sobre el poder de la música como vía de rehabilitación social para presos en la cárcel de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Las voces del silencio', rodado en el centro penitenciario de Soria, narra la historia de cuatro presos del centro que han encontrado en la música su motor de vida y vía de rehabilitación social.

El documental corre a cargo de la Asociación Harmonii y el Ayuntamiento de Soria, que colaboran cada año en un programa de rehabilitación social por importe de 40.000 euros en el centro penitenciario, denominado 'Versos libres'.

Su éxito ha propiciado que Harmonii haya elaborado un nuevo proyecto, el del documental 'Las voces del silencio', que se presentará a festivales y que en su versión corta ya fue premiado en el Festival de Cortos de Soria.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha informado que el trabajo se estrenará el 2 de diciembre a las 19.00 horas en Cines Mercado, con su correspondiente alfombra roja media hora antes.

Por su parte, el director de la película, Guillermo Gonzalo, ha explicado que se trata de una pieza de 57 minutos que cuenta la historia, en blanco y negro, de cuatro presidiarios del centro penitenciario de Soria para los que la música es un motor de vida.

En este sentido, ha destacado el gran talento artístico de los protagonistas del documental, en cuyo proceso de grabación y detrás de cámaras han participado otros reclusos del centro soriano.

Asimismo, Gonzalo ha avanzado que ya están trabajando en nuevas ideas, a pesar de que todo el equipo de trabajo de Harmonii no tenía experiencia cinematográfica, lo que les ha obligado a invertir muchas horas.

En principio, la cinta estará un año recorriendo festivales y dentro de un año, podrá proyectarse en cines Mercado y otras salas, ha detallado el director, quien ha aseverado que la proyección se ayudará a entender la importancia de la música para estas personas y su poder, que "en algunos casos puede salvar".

En este contexto, ha recordado que todos los participantes parten de situaciones de vida complejas, en las que han visto la "peor cara", hasta descubrir en la música una vía para "ser reconocidos".

"La música les pone en valor. De repente tienes un momento ganador que les pone en un lugar de confianza. Se dan cuenta de que pueden hacer algo bien con algo que les llena. Se trata de mostrar cómo la música te lleva a otros lugares", ha apuntado.