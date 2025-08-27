Cuatro universitarios realizan prácticas en Borobia (Soria) dentro del Campus Rural del Gobierno

En El Centro, Latorre (Izda) Y Gómez Junto A Los Cuatro Universitarios En Borobia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro universitarios están realizando prácticas en el Ayuntamiento y el Observatorio Astronómico de la localidad soriana de Borobia, donde también residen durante la experiencia dentro del programa Campus Rural del Gobierno de España.

El campus está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades en colaboración con la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas).

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, invitado por su alcalde, José Javier Gómez Pardo, ha visitado la localidad donde ha visto cómo los alumnos se han integrado perfectamente en el día a día de Borobia y aportan ya sus conocimientos a proyectos de interés del municipio, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en soria.

La iniciativa Campus Rural, nacida para promover el reequilibrio territorial mediante la conexión del talento joven con los municipios más afectados por la despoblación, permite a los estudiantes universitarios realizar prácticas remuneradas en entornos rurales.

Cada participante recibe una prestación mensual de 1.000 euros brutos más la cobertura de seguridad social. Esta estancia tiene una duración de entre dos y cinco meses. El programa exige además la residencia en el municipio de destino.

CUATRO UNIVERSITARIOS

Javier Aguayo (Madrid), estudiante de Física en la Universidad Autónoma de Madrid, colabora en tareas técnicas relacionadas con la programación y divulgación científica del Observatorio Astronómico.

Darío Cantón (Ourense), estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León, participa también en proyectos vinculados con la gestión y comunicación de actividades astronómicas de este emblemático observatorio soriano que va a ser en breve también un planetario gracias a la ayuda recibida a tal efecto por el Gobierno de España.

Vanessa Pelaz (Palencia), Máster en Procesos Formativos, Gestión Cultural y Turismo e historiadora del arte, desarrolla labores en el ámbito cultural y de dinamización patrimonial desde la Secretaría municipal.

Silvia del Río (Borobia), máster en Gestión y Administración Pública, con estudios en Administración y Derecho, apoya la labor administrativa del Ayuntamiento y refuerza el vínculo entre sus vecinos y la gestión local.

"HERRAMIENTA PODEROSA"

Miguel Latorre se ha reunido con los cuatro jóvenes para conocer de primera mano sus motivaciones y la experiencia que están viviendo en Borobia.

"Campus Rural es una herramienta poderosa para conectar talento con territorio. Los pueblos ganan dinamismo y los estudiantes se llevan un aprendizaje vital y profesional que marca sus trayectorias", ha destacado el subdelegado.

Latorre ha señalado que el futuro del medio rural "pasa también por el compromiso y la innovación de la juventud". "La presencia de Javier, Darío, Vanessa y Silvia en Borobia simboliza cómo la combinación de juventud, visión académica y compromiso social puede enriquecer la vida de un municipio", ha manifestado.

Así, ha destacado que la colaboración con el Ayuntamiento y el Observatorio Astronómico "no solo refuerza el tejido institucional y cultural de la localidad, sino que también impulsa nuevas formas de cooperación y desarrollo rural".

"Campus Rural representa una apuesta estratégica del Gobierno de España para frenar la despoblación e incentivar la revitalización del medio rural", ha finalizado.

El programa ha tenido en Soria un alto grado de implantación: durante sus tres primeras ediciones, 38 estudiantes han realizado prácticas en la provincia. Además, en 2024, Soria fue la cuarta de España con más participación, al acoger a 20 jóvenes en ocho municipios distintos.