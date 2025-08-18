Se cuela en una casa de Valladolid y huye tras encontrarse con su morador tumbado en el sofá

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón y a una mujer después de que el primero de ellos entrara en una vivienda, se encontrara con su morador y huyera después de que éste le sorprendiera.

Los hechos se han producido en torno a las 18.40 horas de este sábado, 16 de agosto, en el barrio de Pajarillos, cuando se requirió la presencia policial para acudir a un domicilio donde, según la llamada de un joven, un individuo se había colado en su casa.

A la llegada de los agentes, el requirente manifestó que se encontraba tumbado en el sofá del salón cuando observó a un individuo desconocido accediendo al interior de la vivienda. Al gritarle "¡Eh! ¿Qué haces?", el intruso huyó rápidamente y saltó el muro perimetral. Al asomarse, el joven pudo ver cómo el individuo se alejaba corriendo junto a una mujer que, al parecer, le esperaba al otro lado del muro.

La víctima aportó una descripción detallada de ambos sospechosos, la cual fue comunicada de inmediato a las patrullas en servicio,m lo que permitió que otra dotación uniformada de Policía Nacional localizara a la pareja en la confluencia de las calles Villabáñez y Aguanieves.

Mientras los primeros agentes permanecían en el domicilio, se personó en el lugar el hermano del requirente, quien manifestó que minutos antes había salido de la vivienda y se había cruzado con una pareja que coincidía con la descripción aportada. Según su testimonio, el varón le pidió un cigarro y ambos permanecieron merodeando por la zona.

Los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y una vez finalizado el atestado policial, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.