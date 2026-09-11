Cuenta atrás para las fiestas de San Froilán en la capital leonesa, con la tradición y la cultura como ejes centrales

Archivo - Un carro engalanado durante las Fiestas de San Froilán. - Secundino Pérez - Europa Press - Archivo

LEÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas, ultima los detalles de la celebración de San Froilán, una de las citas marcadas en el calendario leonés en la que tradición y cultura se dan la mano y que este año se presenta con una programación en la que destacan los actos con más raigambre.

Habrá espacio para la música, los bailes tradicionales, el 'Come y calle', la Feria de Artesanía, el Mercado Medieval, el Concurso Hípico Nacional de Saltos o los Gigantes y Cabezudos por las pedanías y barrios.

La programación comenzará el 23 de septiembre con la apertura del Mercado Medieval de las Tres Culturas con ambientación teatral y musical de época y se extenderá hasta el día 5 de octubre, Día de San Froilán, que tendrá lugar la misa en el santuario de La Virgen del Camino con la asistencia de los ayuntamientos del Voto y las autoridades. En total serán 13 días para celebrar las tradiciones y poner en valor los rasgos identitarios de los leoneses.

El domingo 4 de octubre concitará gran parte de los actos tradicionales. La jornada comenzará con el tradicional Desfile de Pendones Concejiles, que reunirá cientos de pendones y pendonetas llegados de todos los rincones de la provincia. A las 10.00 horas se concentrarán en la plaza de San Marcos para alzarse todos al unísono al ritmo del Himno de León y el desfile saldrá a las 10.15 horas para pasar por Gran Vía San Marcos, plaza de Santo Domingo, la calle Ancha y la plaza de la Catedral.

Ese mismo día tendrá lugar la tradicional celebración del 'Foro u oferta' con la participación de Las Cantaderas en el Claustro de la Catedral a partir de las 11.00 horas. En esta ocasión, el alcalde, José Antonio Diez, será el síndico municipal en este acto en el que participa la corporación municipal al completo. A continuación se celebrará una misa en la Catedral de León.

También el día 4 de octubre, partir de las 12.45 horas, se celebrará el tradicional Concurso de Carros Engalanados de las Fiestas de San Froilán, una de las citas más representativas y tradicionales de la cultura leonesa que rememora la histórica Romería a la Virgen del Camino.

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO Y MÚSICA

Para finalizar la jornada se celebrará el espectáculo pirotécnico que tuvo que ser cancelado en las Fiestas de San Juan con motivo de las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios. La exhibición pirotécnica conmemorará el noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I de León y se realizará a las 21.00 horas en la ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

En cuanto a la programación musical, comenzará el viernes 25 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre con diferentes opciones. El talento local será protagonista del León Street Music a partir del 26 de septiembre, mientras que el Proyecto Península celebrará su quinta edición con los conciertos en la plaza Mayor de Ringorrango y el Treitu el viernes 2 de octubre; las Fillas de Cassandra el sábado 3 de octubre; Lia Kali el domingo 4 de octubre y Los Berrones el 5 de octubre.

También la música tradicional tendrá protagonismo con el XIX Festival Celta Internacional 'Reinu de Llión' los días 24, 25 y 26 de septiembre. Como complemento a la programación municipal, se podrá disfrutar de León Solo Música, un festival consolidado en la ciudad con protagonismo de la música indie en el que participarán Carlos Ares, Victorias y Tiburona el viernes 25 de octubre y Depedro, Melón Diesel y Pandorado el sábado 26.

FERIAS Y MERCADOS

Las ferias y los mercados también serán protagonistas este San Froilán. El Mercado Medieval de Las Tres Culturas se adelantará este año y se celebrará entre el 23 y el 27 de setiembre, mientras que se podrá disfrutar de la XLVI Feria de Alfarería y Artesanía entre los días 1 y 5 de octubre.

Al Jardín de San Francisco volverán los food trucks con una nueva edición del 'Come y calle', que estará abierto entre los días 25 de septiembre y el 5 de octubre y contará con una programación propia con música, talleres y otras actividades.