Culminan la modernización de los espacios de ocio en el barrio San José de Salamanca ras una inversión de 264.000 euros

El alcalde visita las obras en el barrio San José. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha culminado la modernización de los espacios de ocio del barrio San José con la urbanización de la plaza de Santa Cecilia, que "mejora" la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética, además de crear una zona peatonal con "más bancos, zonas verdes y aparatos para la práctica de deporte y ejercicio físico".

Con una inversión de 264.879,37 euros, esta actuación, ha contado con el visto bueno previo de la asociación de vecinos y se suma "a la continua mejora de los parques y plazas de la ciudad para que sean espacios más saludables y disfrutables por las familias para su ocio y descanso".

Así, según ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, este mandato ya está ejecutada y comprometida una inversión superior a siete millones para la mejora de una treintena de espacios públicos.

La renovación de la plaza de Santa Cecilia recoge, en primer lugar, una zona para aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta, con un total de 33 plazas, una de ellas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

El resto de la plaza tiene uso peatonal con accesibilidad universal, reubicando las mesas de ping-pong y el circuito de calistenia existentes, y complementando la zona para perros anexa, que también se ha acondicionado.

En este espacio se han instalado tres nuevos bancos, dos papeleras, una fuente bebedero, un hidrante contra incendios y se ha renovado el alumbrado público con tecnología LED.

MAYOR ACCESIBILIDAD

Esta zona peatonal permite, a su vez, una "mayor accesibilidad" hacia las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez (donde el Ayuntamiento ya modernizó la zona de juegos infantiles) a través de una nueva rampa con pasamanos dobles, pasamanos en las escaleras y en un tramo del paseo peatonal existente, con el fin de evitar caídas.

Asimismo, se ha acometido la renovación de dos zonas ajardinadas degradadas junto a la zona para perros y creado nuevas zonas verdes con la plantación de 26 árboles (arces, tilos y almeza) y plantas arbustivas en 620 metros cuadrados de jardines, donde también se ha colocado una malla antihierba, una capa de astilla sobre la capa de tierra vegetal y riego por goteo para favorecer un mejor mantenimiento y el ahorro de agua.

El Ayuntamiento de Salamanca ha invertido en los barrios San José, El Tormes y La Vega en torno a los 15 millones durante la última década, tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Finalmente, el alcalde ha recordado en su visita que las mejoras en esta zona de la ciudad tienen su continuidad con las obras del nuevo vial de acceso hasta el campo de fútbol Reina Sofía, en una parcela anexa al centro de salud que la Junta de Castilla y León construirá para mejorar la calidad de la atención sanitaria de los barrios trastormesinos.