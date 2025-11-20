Cultura destina 300.000 euros a obras de recuperación y mejora de la villa romana de Camarzana de Tera (Zamora)

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León la aprobación de un gasto de 299.924 euros para la ejecución de obras de eliminación de humedades en la villa romana de Camarzana de Tera, Zamora.

Estas intervenciones tienen como objetivo la recuperación y mejora del uso de este espacio para la visita turística al yacimiento y su funcionalidad.

Los restos arqueológicos localizados en Camarzana de Tera, Zamora, se identifican con una villa romana bajo imperial, la cual es conocida ya desde la segunda mitad del siglo XIX, aunque no fue hasta las intervenciones arqueológicas promovidas por la Junta a partir del año 2007 cuando se realizó una investigación en profundidad del yacimiento, labores que han permitido documentar una pequeña parte del conjunto habitacional de la villa.

Los mosaicos que decoran gran parte de las estancias conocidas permiten valorar este yacimiento entre los conjuntos más señalados del arte musivo de Castilla y León.

Los estudios realizados en la villa romana han puesto de manifiesto que el edificio presenta actualmente una serie de patologías, que hacen necesaria esta intervención.

PROBLEMAS

Así, se han detectado filtraciones puntuales procedentes de la red de alcantarillado municipal que se producen en momentos importantes de lluvia, la humedad del terreno afecta a las partes más bajas del yacimiento, hay escorrentías en la zona norte del mismo, se han observado filtraciones de cubierta, de las medianeras con edificios colindantes y del encuentro con la acera, además de algunos problemas constructivos.

Las actuaciones que se plantean tienen como objetivo la recuperación y mejora del uso de este espacio para su utilización de cara a la visita turística al yacimiento y su funcionalidad.

En concreto, se ejecutará un drenaje para dar salida a las aguas colgadas de la zona norte, se dará solución al sistema de recogida de agua, de las filtraciones de la cubierta y de las edificaciones medianeras y se intervendrá en la acera en el encuentro con el edificio, mejorando y solucionando su estanqueidad.

También se realizará una monitorización higrotérmica con la instalación de sensores de temperatura y humedad de registro continuo en el espacio y sobre el pavimento, que se completará con el seguimiento simultáneo del nivel freático, el crecimiento de plantas o algas y se llevará a cabo un estudio de ejecución, presupuesto y viabilidad de demolición de la edificación en situación de ruina de la parcela norte y de la reforma del colector de saneamiento municipal.