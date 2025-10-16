Cultura, gastronomía, teatro y naturaleza protagonizan la agenda del fin de semana en la provincia de Segovia

SEGOVIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia se prepara para vivir un nuevo fin de semana repleto de actividades que combinan cultura, gastronomía, música y naturaleza en el marco de los programas y ciclos que recorren el territorio a lo largo del otoño.

Sin ir más lejos, el sábado, la Plaza Mayor de Navalmanzano será el punto de encuentro del IV evento Gastro-Km0 de Alimentos de Segovia, que en esta edición tiene como plato protagonista las patatas con costillas.

Organizado por la Diputación de Segovia, junto al Ayuntamiento de la localidad, el encuentro ofrecerá cientos de raciones de este popular guiso, acompañado de pan, bebida y postre, a un precio de diez euros, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

La jornada comenzará a las 14.00 horas con la música del grupo de dulzainas Caña y Tudel y se cerrará con la actuación musical de la gran Orquesta Nebraska a partir de las cinco y media de la tarde.

Ese mismo día, Sacramenia celebra la II Concentración del Traje Regional Segoviano, con misa, baile de jotas, desfile, comida y actuación musical, en una jornada dedicada a las tradiciones y la convivencia vecinal.

El programa teatral Aquí Teatro 2025 continúa su recorrido por la provincia con varias representaciones: mañana en Arroyo de Cuéllar se pondrá en escena 'El caballero Don Quijote y sus locas aventuras' (18.00 horas), el sábado en Riaza se representará 'Un millón', a cargo del grupo Almuérdago Fuenterebollo (20.00 horas), y el domingo llegará a Trescasas con 'Con dos o varios: vaya, vaya par de monjitas' (19.00 horas).

TEATRO

Además, el Teatro Juan Bravo ofrece mañana la representación de 'Las preciosas ridículas', de la compañía Arroz con Costra Producciones, a las ocho y media de la tarde.

El sábado, dentro de la Red de Teatros de Castilla y León, el escenario acogerá 'Tebanas', de la compañía Ay Teatro, a las 20.30 horas, con entradas de 24, 22 y 20 euros (precio joven: 18 y 22 euros).

También el sábado, el Teatro El Espinar presenta la intriga 'Testigo de cargo' (20.00 horas), mientras que el Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaíllos inicia su XIV Ciclo de Otoño Dulzainer@s con la actuación de Lorenzo Sancho Sanz, de Carbonero el Mayor.

El ciclo Otoños con Pulso llevará la música de las rondallas a Cuéllar, Santo Tomé del Puerto, La Lastrilla, Cantimpalos y Riaza, con conciertos durante todo el fin de semana.

Por su parte, el programa Lo aprendí de los abuelos recalará en Ribota, Espirdo, Sangarcía, Mudrián y Sanchonuño, con propuestas que combinan música, narración oral y juegos tradicionales.

El VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales comenzará el sábado en Cerezo de Abajo con la proyección de 'Los destellos', mientras que el Fescival, Festival de Cine Europeo y Valores Democráticos, continúa sus proyecciones en Segovia y La Granja con una completa programación internacional.

En el ámbito de la naturaleza, el programa Enreda en Verde ofrece mañana la sesión 'Seguridad en las actividades deportivas en la naturaleza' en el edificio VICAM destinada a empresas de turismo activo.

Además, el sábado, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama propone la ruta guiada 'Chorro Grande y Chorro Chico' desde la Casa de las Flores de San Ildefonso, y el domingo el Ceneam acoge la excursión didáctica 'Las raíces del paisaje', un paseo geológico guiado por la geóloga Nuria Sacristán Arroyo.

El deporte también tendrá su espacio con la celebración en Cuéllar del I BTT Villa de Cuéllar 'Memorial Raúl Suárez', incluido en el Circuito Provincial de BTT.

Cultura y exposiciones El recorrido cultural se amplía con las exposiciones 'Musivaria: diseños más allá de Santa Lucía', en el Aula Arqueológica de Aguilafuente; 'Envolviendo el silencio', en la iglesia de San Miguel de Ayllón; e 'Islario', de Manuel Barbero Richart, en el Museo de Arte Contemporáneo Obispo Vellosillo (MACOV), también en Ayllón.

Durante toda la semana, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia está celebrando su XV Semana Cultural, con conferencias, presentaciones y una jornada de senderismo entre Basardilla y Caballar el domingo.

El programa cuenta con la colaboración de la Diputación de Segovia y aborda temas vinculados al Camino de Santiago y al Camino de San Frutos, además de incluir la entrega del reconocimiento 'Ángel del Camino Segoviano 2025' y la presentación del libro 'Una mochila demasiado llena', de Karlos Ximénez.

Además, el ciclo Acueducto del Saber ofrece dos conferencias: mañana en Nava de la Asunción, 'La herencia, el testamento y sus impuestos', a cargo de Covadonga Mallada Fernández, y el sábado en Navas de Riofrío, 'El esgrafiado: la piel de la casa segoviana', impartida por Rafael Ruiz Alonso.

Con esta completa programación, los municipios de la provincia vuelven a acoger durante el fin de semana una amplia variedad de propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza que invitan a vecinos y visitantes a descubrir la provincia de Segovia en otoño.