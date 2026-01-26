El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte 120.000 euros en Zamora

Ángel Pascual Martín, vendedor de la ONCE en Zamora. - ONCE

ZAMORA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 120.000 euros en Zamora, a través de la venta de seis cupones correspondientes al sorteo del sábado, 24 de enero, y premiados con 20.000 euros cada uno.

Ángel Pascual Martín es el centinela de la ilusión que ha llevado la suerte a la localidad zamorana desde su punto de venta situado en la Plaza de Sagasta.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.