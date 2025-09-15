El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Palencia 100.000 euros y otro premio 20.000 en Carrión de los Condes

PALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Palencia 100.000 euros y un cupón del sábado ha llevado hasta la localidad palentina de Carrión de los Condes otros 20.000 euros.

En concreto, Óscar Benito Arsuaga ha repartido en Palencia 100.000 euros en premios con la venta de cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del domingo, 14 de septiembre. Los boletos los ha vendido en sus puntos de venta en la capital palentina, situados en el Centro Comercial Carrefour de Palencia y en el quiosco ubicado en la Avenida de Valladolid con Cardenal Cisneros.

Por su parte, la vendedora Ana María Alaiz Carrasco ha dejado en Carrión de los Condes un premio de 20.000 euros en un cupón del sábado, 13 de septiembre, que ha comercializado en su zona de venta de dicha localidad.