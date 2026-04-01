El cupón de la ONCE anima a admirar la belleza del Románico Mudéjar de Arévalo (Ávila)

ÁVILA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco millones de cupones de la ONCE animarán a acercarse a la localidad abulense de Arévalo para admirar la belleza de su románico mudéjar y que serán la imagen del sorteo del próximo miércoles, 8 de abril.

El director de la Agencia de la ONCE en Ávila, Rodrigo Gonzalo Ramirez, y el alcalde de Arévalo, Vidal Galicia Jaramillo han presentan este cupón esta mañana.

El Románico Mudéjar de Arévalo se caracteriza por el uso predominante del ladrillo en lugar de la piedra, las estructuras de tapial y calicanto, y una marcada influencia islámica en la decoración geométrica.

Quienes visiten la localidad abulense pueden "admirar" la iglesia de Santa María la Mayor. Restaurada en varias ocasiones, cuenta con una sola nave rematada con ábside de semitambor y torre a los pies. También destaca la iglesia de San Martín (siglos XIII y XIV), que fue rehecha casi completamente. Situada en la Plaza del Arrabal o del Mercado de Arévalo, puede visitarse Santo Domingo. De origen románico-mudéjar, experimentó una reforma en el siglo XVI, con portadas renacentistas y una torre barroca.

Por su parte, la iglesia de San Miguel es una de las mejores iglesias de Arévalo, y de su origen quedan los muros perimetrales, la cabecera, y la torre desmochada.

"Visitar Arévalo es descubrir un estilo arquitectónico de gran belleza, realizado con materiales muy humildes", han detallo desde la organización a través de un comunicado.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.